البث المباشر
مراسل العالم: إصابة 4 مواطنين بينهم امرأة وطفل بجروح جراء غارتين لطيران العدوان السعودي على مديرية شدا بصعدة
انطلاق اعمال قمة منظمة شنغهاي الامنية والاقليمية في الصين
مراسل العالم:عشرات القتلى والجرحى من الأرهابيين باشتباكات مع اللجان المدافعة عن بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب
مراسل العالم:اللجان المدافعة عن بلدتي كفريا والفوعة تخوض اشتباكات عنيفة مع الأرهابيين إثر هجوم من 3 محاور على البلدتين
ترامب يصف ترودو بانه شخص "غير نزيه وضعيف"
ترامب يعلن في تغريدة انه يسحب دعمه لبيان مجموعة السبع بعد تصريحات لترودو
الرئيس الأسد يؤكد ان التحالف الذي يقوده الأميركيون يدعم "داعش" لأنهم يهاجمون الجيش السوري
الرئيس الأسد: نحن الطرف الرئيسي الذي يقاتل وقاتل "داعش" بدعم من الروس والإيرانيين على مدى الأعوام الماضية
الرئيس الأسد يؤكد ان الروس والايرانيين أتوا بدعوة من الحكومة السورية ووجودهم في سوريا وجود شرعي
الرئيس الأسد يؤكد ان القرار الوحيد حول ما يحدث في سوريا وما سيحدث هو قرار سوري ولاينبغي أن يشك أحد في هذا

مصر.. 17.8 مليار دولار حجم الواردات في 3 أشهر

مصر.. 17.8 مليار دولار حجم الواردات في 3 أشهر
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

ارتفعت الصادرات المصرية إلى 7.192 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.445 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب المصادر الحكومية المصرية.

العالم- مصر

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ أكثر من 25 مليار دولار، منها 17.8 مليار دولار واردات.

وتصدرت الإمارات والسعودية وتركيا وإيطاليا والصين، مستوردي السلع المصرية، حيث بلغ حجم صادرات مصر إلى هذه الدول 2.566 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشكلت الصادرات المصرية للدول الخمس المذكورة، نسبة 35.7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى مصر ويجتمع مع السيسي غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ليبيا: إنقاذ 152 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل البلاد

إبحار أول ناقلة نفط عراقية بعد ثلاثة عقود +صور

انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين

كيم يتوجه إلى سنغافورة بكل ما لذ وطاب!

مظاهرة في محافظة ميسان العراقية إحتجاجاً على الوضع الأمني

روسيا: "داعش" موجودة فقط في مناطق تحت سيطرة اميركا

البحرين تشتري 6 مدرعات باكستانية لقمع الاحتجاجات

احتجز بمبنى التحقيقات سيئ الصيت,, قلق على الشاب حسن المعلم بعد مرور 24 يوما على اختفائه

السيد نصر الله.. البحرينيون يُقمعون ويُقتلون لكنهم حاضرون في يوم القدس

بالصور؛ هكذا يسافر مغامر مسن من الغرب الى الشرق لحضور كأس العالم!!

فيديو صادم؛ شرطة أميركا تضع الاصفاد بيد طفل وتصدم رواد مواقع التواصل

غانم الدوسري يفجر.. 3 فضائح لوزير سعودي وأميرة ومسؤول بالديوان الملكيّ

سوريا تبدأ عملية تطهير ريف السويداء من فلول "داعش"

العريفي “يطبل” لسلمان بعد اعلان دعوته لمساعدة الأردن

مصر تتجه لفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي!

صالح مسلّم يعترف: نحن "مصلحجية"

أصغر جاسوس سيخدم في الجيش الأميركي!

صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل محاولة انقلاب ضد ابن سلمان

تركيا تضمن عدم تهديد إس-400 المستوردة من روسيا للناتو

مصر.. 17.8 مليار دولار حجم الواردات في 3 أشهر

الأکثر مشاهدة