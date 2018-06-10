البث المباشر

طائرة كيم جونج أون الخاصة تتجه إلى سنغافورة

طائرة كيم جونج أون الخاصة تتجه إلى سنغافورة
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء دون ذكر تفاصيل إن طائرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الخاصة غادرت من بيونجيانج في طريقها إلى سنغافورة.

كما غادرت طائرة شحن مختلفة كانت قد رافقت  كيم خلال الزيارة التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة بيونجيانج في طريقها على الأرجح إلى سنغافورة اليوم الأحد، قبل اجتماع القمة الذي يعقده كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة في بيان إن من المقرر أن يلتقي كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج في وقت لاحق اليوم.

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن كيم سيصل إلى مطار تشانجي اليوم الأحد.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جوا منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن تلك وهي من طراز اليوشن-76 طائرته الشخصية وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو أيار.

وغادرت طائرة من طراز اليوشن-76 بيونجيانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وتوقفت في قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها في طريقها إلى سنغافورة على الأرجح حسبما أظهرت خدمات تعقب الرحلات الجوية.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز بسنغافورة إن شاحنات تبريد ستكون في في الانتظار في مطار تشانجي اليوم الأحد لاستقبال طائرة الشحن موضحة أن من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي.

ولا يمكن للطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود إذا كانت تحمل شحنة ثقيلة.

ومن المتوقع أن تتوقف في مكان مناسب في طريقها إلى سنغافورة التي تبتعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان في بيونجيانج أو الطيران بشحنة مخففة.

روابط ذات صلة

ترامب وکیم..هل سینجح اللقاء في حل الازمة الکوریة تماما؟

قبل اللقاء المرتقب بین ترامب و کیم جونغ اون..كوريا الشمالية تسخر من أمريكا!

الانتاج السنوی للبتروکیماویات يتخطى 53 مليون طن في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لاريجاني يحذر: المفاوضات مع اوروبا تقترب من نهايتها

ما هو المستقبل الذي ينتظر العراق؟

مخطط الإحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي حي سكني بالقدس المحتلة

عمر البشير يزور السعودية

عشرات الشركات الروسية تبدأ نشاطها في سوريا قريبا

طائرة كيم جونج أون الخاصة تتجه إلى سنغافورة

يوميات رمضانية من دمشق قبل أيام من عيد الفطر

مصرع مرتزقة بينهم قيادات بقصف مدفعي بجبهات تعز

إصابة 4 مواطنين بغارات للعدوان على صعدة

إعتقال إرهابي من شرطة داعش في الموصل

ردود افعال على لاجئ كردي ارتكب جريمة بألمانيا وفر إلى العراق!...هذه قصته!

ليبيا: إنقاذ 152 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل البلاد

إبحار أول ناقلة نفط عراقية بعد ثلاثة عقود +صور

انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين

كيم يتوجه إلى سنغافورة بكل ما لذ وطاب!

مظاهرة في محافظة ميسان العراقية إحتجاجاً على الوضع الأمني

روسيا:"داعش" موجودة في مناطق تحت سيطرة اميركا

البحرين تشتري 6 مدرعات باكستانية لقمع الاحتجاجات

احتجز بمبنى التحقيقات سيئ الصيت,, قلق على الشاب حسن المعلم بعد مرور 24 يوما على اختفائه

السيد نصر الله.. البحرينيون يُقمعون ويُقتلون لكنهم حاضرون في يوم القدس

الأکثر مشاهدة