طائرة كيم جونج أون الخاصة تتجه إلى سنغافورة

كما غادرت طائرة شحن مختلفة كانت قد رافقت كيم خلال الزيارة التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة بيونجيانج في طريقها على الأرجح إلى سنغافورة اليوم الأحد، قبل اجتماع القمة الذي يعقده كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة في بيان إن من المقرر أن يلتقي كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج في وقت لاحق اليوم.

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن كيم سيصل إلى مطار تشانجي اليوم الأحد.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جوا منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن تلك وهي من طراز اليوشن-76 طائرته الشخصية وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو أيار.

وغادرت طائرة من طراز اليوشن-76 بيونجيانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وتوقفت في قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها في طريقها إلى سنغافورة على الأرجح حسبما أظهرت خدمات تعقب الرحلات الجوية.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز بسنغافورة إن شاحنات تبريد ستكون في في الانتظار في مطار تشانجي اليوم الأحد لاستقبال طائرة الشحن موضحة أن من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي.

ولا يمكن للطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود إذا كانت تحمل شحنة ثقيلة.

ومن المتوقع أن تتوقف في مكان مناسب في طريقها إلى سنغافورة التي تبتعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان في بيونجيانج أو الطيران بشحنة مخففة.