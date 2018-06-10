سنغافورة تستعد لإستضافة قمة كيم وترامب بمدافع الزهور (صور)

العالم - أسيا و الباسفيك

وتم وضع باقات الزهور، التي تضم الزنابق البيضاء وزهور الجربيرا والزيتون، الأحد في مواسير نحو 60 مدفعا على حواف الجزيرة.

وقالت مؤسسة سنتوسا للتطوير، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة سنتوسا، في منشور على صفحتها على فيسبوك: “لقد تم وضع الزهور “كإيماءة رمزية للسلام تكريما لقمة سنغافورة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة”.

وسوف تبقى باقات الزهور في مكانها من 10 إلى 13 حزيران/ يونيو.

وقبل تحولها حاليا إلى نقطة جذب سياحي، كانت سنتوسا حصنا عسكريا للمستعمرين البريطانيين، الذين وضعوا تحصينات مدفعية مقابلة للبحر في نقاط مختلفة حول الجزيرة تحسبا لأي هجوم من البحر.

وفي الوقت نفسه، يجري أيضا تعزيز الإجراءات الأمنية حول المناطق الرئيسية للقمة، بما في ذلك فندق سانت ريجيس وفندق شانجري-لا، حيث يقيم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترتيب.

وتم تركيب ماسحات للحقائب وأجهزة للكشف عن المعادن في مداخل الفندقين، إلى جانب الخيام البيضاء والحواجز الخرسانية والحواجز الأمنية.

كما شوهد أفراد أمن يتجولون حول الفندقين، مع توقف مركبات عسكرية مدرعة في محيطيهما.

المصدر: د ب أ

208