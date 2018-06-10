الصومال.. إصابة 7 جنود في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة

العالم- أفريقيا

وأعلنت حركة الشباب الارهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الرائد حسين علي الضابط بالجيش الصومالي لـ"رويترز" إن الهجوم وقع عند قاعدة عسكرية تقع خارج بلدة كيسمايو مباشرة في جنوب الصومال.

وقال علي "أطلقنا النار على السيارة الملغومة التي كان يقودها انتحاري قبل دخولها القاعدة. انفجرت خارج القاعدة. لم يصب سوى سبعة جنود صوماليين".

ووقع الهجوم على نفس القاعدة التي قُتل فيها جندي أمريكي في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز "قتلنا 40 جنديا صوماليا في القاعدة".

وتقاتل حركة الشباب أيضا لطرد قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

وقال إن "الجنود الأجانب فروا من القاعدة هذا الصباح لأننا هاجمناهم يوم الجمعة. واستهدفنا القوات الصومالية التي كانت موجودة في القاعدة".

وقال عبد الله إسماعيل وهو من سكان المنطقة التي وقع فيها الهجوم لرويترز إنه شاهد خمسة من الضحايا يجري نقلهم إلى مستشفى محلي.