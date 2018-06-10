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صحيفة تكشف عن تكلفة قمة كيم وترامب في سنغافورة

صحيفة تكشف عن تكلفة قمة كيم وترامب في سنغافورة
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن تكلفة القمة التي ستعقد بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة يوم الثلاثاء المقبل.

العالم - آسيا والباسفيك

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قوله إن :تكلفة عقد القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة ستكون حوالي 20 مليون دولار".

وأضاف رئيس الوزراء أن تكاليف عقد القمة هي من ضمن الجهود الدولية لسنغافورة وأنها تصب في مصلحة البلد قائلا: "نحن على استعداد للتكفل بهذه النفقات.. وحوالي نصف التكلفة ستكون من ضمن التكاليف الأمنية للقمة".. "هذا سيجذب انتباه الجمهور.. في الحقيقة تم اختيارنا كمكان لعقد اجتماع القمة ونحن لم نطلب ذلك، لقد طُلب منا ذلك ونحن وافقنا.. وهذا سيعزز علاقات سنغافورة مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك موقفنا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن سنغافورة ستكون قادرة على تعويض بعض هذه التكاليف.

ونقلت الصحيفة نقلا عن مصدر من وزارة الاتصالات في سنغافورة أنه تم تنظيم عمل حوالي 2500 ممثل لوسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك إنشاء مركز إعلامي تقدر تكلفته بنحو 5 ملايين دولار.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد وصل صباح اليوم الأحد، إلى سنغافورة لحضور قمته المرتقبة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

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