عقب قمة السبع دول الصناعية الكبرى ترامب يلذع رئيس الوزراء الكندي قاسيا !!

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفض "ترامب" توقيع البيان الختامي اعتراضًا على رفض غالبية الدول دعوته لإعادة ضم روسيا للقمة مرة أخرى، فاتحًا النار على رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، وأحد المعارضين بشدة للقرار، واصفًا "ترودو" بالوضيع ضعيف الشخصية.

الجدير بالذكر أن إحجام إحدى الدول المشاركة في القمة على البيان الختامي المشترك يبطل أية توصيات تخرج بها، ولتصبح هذه السابقة الأولى للولايات المتحدة بالعزوف عن المشاركة في توقيع البيان.

وكان "ترامب" قد سخر من رئيس الوزراء الكندي عقب الجلسة الختامية للقمة، فاتحًا النار عليه عبر حسابه الخاص على موقع التدوين المصغر "تويتر"، واصفًا إياه بالمبتذل، بعد أن التقى النظيران في مؤتمر صحفي مصغر صباح أمس السبت.

ومن ناحية أخرى، أصدر البيت الأبيض بيانًا صحفيًا أعلن فيه أن ترامب وترودو تبادلو وجهات النظر المشتركة إزاء عدد من القضايا الإقتصادية الملحة، والتي ستسفر عن المزيد من التعاون المشترك بين البلدين.

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