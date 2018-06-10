البث المباشر
متحدث باسم الداخلية العراقية: الدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد
رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى إعادة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو بعد الحريق في مخزن لصناديق الاقتراع
المتحدث باسم الداخلية العراقية: مشاركة اكثر من 40 فرقة من الدفاع المدني لأخماد حريق مخازن المفوضية شرقي بغداد
اللواء سعد معن : مشاركة اكثر من 40 فرقة من الدفاع المدني لأخماد حريق مخازن المفوضية شرقي بغداد
سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات على مواقع وتحركات ومراكز المسلحين في كل من بنش ورام حمدان وبروما بريف ادلب، ردا على عمليات التسلل المتكررة باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين
ليبرمان يربط أي "تسهيلات" لغزة باستعادة جثماني شاؤول وجولدن
وصول سفير جنوب أفريقا برفقة وفد الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز
المانيا تتهم ترامب "بتدمير الثقة" بتغريداته حول مجموعة السبع
مسؤول امني: حريق كبير يلتهم اكبر مخازن صناديق الاقتراع وسط بغداد قبل اعادة العد اليدوي
متحدث باسم الداخلية العراقية: الدفاع المدني يحاول السيطرة على نيران في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد

بوتين يدعو "السبع الكبرى" لحل القضايا الملحة عوضا عن "الثرثرة"

بوتين يدعو
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السبع الكبرى" إلى "الكف عن الثرثرة" في قضايا من قبيل تسمم عميل لندن السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، ومعالجة القضايا الملحة عوضا عن ذلك.

العالم - أوروبا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الصين: "الاتهامات لروسيا بزعزعة الاستقرار، مثلها مثل بعض الأحداث الأخرى، حيث أظهر الجميع تضامنهم مع لندن حول الحدث الشهير في سالزبوري (تسمم سكريبال)، ولم يأتوا بأي دليل ملموس.. كل ما يأتون به في هذه القضية يسمّونه "أدلة عالية الاحتمال"، ويلتفون حولها متضامنين في هذه القضية على أرضية هشة. يبدو لي أنه يجب التوقف عن جميع هذه الثرثرة الإبداعية، وتكريس الاهتمام لقضايا محددة تتعلق بالتعاون الحقيقي".

وجاء تعليق بوتين هذا إثر بيان صدر عن قادة مجموعة "السبع الكبرى"، الذين طالبوا فيه موسكو بالكف عن "زعزعة الاستقرار" و"تقويض الأنظمة الديمقراطية" و"دعم النظام السوري".

وحث بوتين زعماء "السبع الكبرى"، على معالجة الخلافات داخل المجموعة بهدوء وبلا سخرية، قائلا: "يعد الاختلاف في مثل هذه المجموعات ممارسة شائعة، ويجب على المرء التعامل معها بهدوء ودون أي سخرية. عدم الاختلاف مستحيل، وإذا نظرنا إلى الكيفية التي تدور بها الناقشات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فستلاحظون أننا أيضا نواجه الخلافات ولا يوقع الجميع على كل شيء فورا".

 

221

روابط ذات صلة

بوتين:انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يزعزع الاستقرار

بوتين: الحكومة السورية تسيطر الآن على أراضي يعيش فيها 90 بالمئة من السكان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الإليزيه: من يدير ظهره لنتائج القمة يظهر تقلّبه وتناقضه

بوتين يدعو "السبع الكبرى" لحل القضايا الملحة عوضا عن "الثرثرة"

وزير الرياضة الايراني: مستعدون لخوض مباريات كأس العالم

البشير يزور السعودية في ظل مخاوف رياض من العلاقات السودانية-التركية

بالفيديو، ايران تحيي الذكرى السنوية لضحايا البرلمان

العثور على 56 جثة لأطفال... فما السر وراءه ذلك؟!

البرلمان الايراني يحتج على نظيره الأوروبي بشأن إقامة إجتماع لزمرة المنافقين

الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية

جلسة طارئة للأمم المتحدة لتوفير الحماية للفلسطينيين

مباراة ودية فوز البرازيل على النمسا 3-صفر في تجربتها الاخيرة

بطولة رولان غاروس الاسباني نادال يحرز اللقب الحادي عشر بفوزه على تييم

رالي سردينيا نوفيل يحرز المركز الاول ويوسع الفارق مع اوجييه

الرئيس الاسد: أوقفنا أي تعاون مع اجهزة الاستخبارات الاوروبية لعدم جديتها

انتهاء ثالث أطول جدار حدودي في العالم بين تركيا وسوريا

"مجلس سوريا الديموقراطية" يعلن استعداده لحوار بلا شروط مع دمشق

مجلس القضاء العراقي يناقش صدور التعديل الثالث لقانون الانتخابات

طهران وبكين توقعان 4 وثائق تعاون

عقب قمة السبع دول الصناعية الكبرى ترامب يلذع رئيس الوزراء الكندي قاسيا !!

ماذا قال مراسل العالم بشأن الحریق فی بغداد؟

الشيخ قاووق: السياسة السعودية تهديد مباشر للوفاق الوطني

الأکثر مشاهدة