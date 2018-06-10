بوتين يدعو "السبع الكبرى" لحل القضايا الملحة عوضا عن "الثرثرة"

العالم - أوروبا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الصين: "الاتهامات لروسيا بزعزعة الاستقرار، مثلها مثل بعض الأحداث الأخرى، حيث أظهر الجميع تضامنهم مع لندن حول الحدث الشهير في سالزبوري (تسمم سكريبال)، ولم يأتوا بأي دليل ملموس.. كل ما يأتون به في هذه القضية يسمّونه "أدلة عالية الاحتمال"، ويلتفون حولها متضامنين في هذه القضية على أرضية هشة. يبدو لي أنه يجب التوقف عن جميع هذه الثرثرة الإبداعية، وتكريس الاهتمام لقضايا محددة تتعلق بالتعاون الحقيقي".

وجاء تعليق بوتين هذا إثر بيان صدر عن قادة مجموعة "السبع الكبرى"، الذين طالبوا فيه موسكو بالكف عن "زعزعة الاستقرار" و"تقويض الأنظمة الديمقراطية" و"دعم النظام السوري".

وحث بوتين زعماء "السبع الكبرى"، على معالجة الخلافات داخل المجموعة بهدوء وبلا سخرية، قائلا: "يعد الاختلاف في مثل هذه المجموعات ممارسة شائعة، ويجب على المرء التعامل معها بهدوء ودون أي سخرية. عدم الاختلاف مستحيل، وإذا نظرنا إلى الكيفية التي تدور بها الناقشات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فستلاحظون أننا أيضا نواجه الخلافات ولا يوقع الجميع على كل شيء فورا".

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