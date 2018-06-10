مستشار ترامب: رئيس وزراء كندا طعننا في الظهر!

العالم - الأميركيتان

ووصف كودلو رئيس الوزراء الكندي ترودو بأنه شخص "سخيف وقليل الخبرة" بعد تصريحاته في مؤتمر صحفي عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة G7 يوم السبت، متهما ترودو بالإدلاء ببيانات مثيرة للاستقطاب بشأن سياسة واشنطن التجارية.

وقال كودلو عبر شبكة سي.إن.إن: "الرئيس دونالد ترامب اضطر للانسحاب من بيان مشترك لمجموعة السبعة الكبار، لأن رئيس الوزراء الكندي طعننا في الظهر".

وأضاف أن ترودو "عقد مؤتمرا صحفيا قال فيه، إن الولايات المتحدة تهيننا وعلى كندا أن تدافع عن نفسها، والولايات المتحدة هي السبب في مشكلة التعرفة، والجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعرفة جمركية ضخمة".

وكان ترامب وصف رئيس الوزراء الكندي في تغريدة على تويتر السبت بأنه "مخادع للغاية وضعيف" ثم دفع كلا من كودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو لشن هجوم غير معتاد في وسائل الإعلام الأمريكية على الحليف المقرب والجار الشمالي للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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