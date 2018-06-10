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تدريب سرّي لترامب قبل لقائه بزعيم كوريا الشمالية

تدريب سرّي لترامب قبل لقائه بزعيم كوريا الشمالية
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

قدم سفير بريطانيا في كوريا الشمالية تدريبا خاصا وسريا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيجتمع بعد يومين مع الزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن السفير أليستر مورغان كان، الشهر الماضي، في ضيافة ترامب بالبيت الأبيض، من أجل "تكوينه" وإطلاعه على نظام بيونغ يانغ قبل عقد القمة التاريخية.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة، التي التقى فيها مورغان كذلك مع مسؤولين في وزارة الخارجية، بشكل رسمي، حيث كان المسؤولون يرغبون في أن تبقى سرية.

وتعد بريطانيا من الدول القليلة التي لديها سفير دائم في كوريا الشمالية، وتعرف معلومات قيمة عن البلاد.

وسيلتقي كيم مع ترامب، يوم الثلاثاء، حيث سيناقش الطرفان مستقبل ترسانة بيونغ يانغ النووية.

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