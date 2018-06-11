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إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الإعلام والثقافة في القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، أن دورية لحرس السواحل قد تمكنت من إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي بينهم أطفال ونساء.

العالم - ليبيا

وقال مكتب الإعلام والثقافة في القوات البحرية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تمكنت، يوم أمس الأحد 10 حزيران/يونيو 2018، دورية تابعة للقطاع الأوسط نقطة الخمس لحرس السواحل الزورق زواره، من إنقاذ عدد 180 مهاجر غير شرعي".

وأضاف البيان أنه "بين هؤلاء المهاجرين 12 طفل، و31 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي"، مضيفا أن "المهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة من غانا، ساحل العاج، مالي، السنغال، نيجيريا، غينيا".

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 44 ميل شمال منطقة العلوص الخمس".

وأوضح البيان أنه "تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، والوصول بهم مع الساعة 18:00، بعد أن قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية حيث سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم إيداعهم بمركز إيواء سوق الخميس".

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