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مصور اوباما يرد على صورة مثيرة الجدل في G7

مصور اوباما يرد على صورة مثيرة الجدل في G7
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

رد المصور الخاص للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما على صورة للرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل تم التقاطها في قمة G7 في كندا موخرا والتي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسة بالعالم.

العالم - اوروبا

ونشر الحساب الرسمي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صورة لها ضمن مجموعة من قادة قمة مجموعة السبع G7 التي انعقدت في كندا، وقد أثارت هذه الصورة جدلاً في الدلالات المتسترة وراءها.

وغالباً ما تحفل قمة السبع بالتوتر والجدل، كما حصل هذه المرة، وكما تكشف الصورة التي نشرها حساب ميركل على إنستغرام، والذي يمثل رسمياً الحكومة الألمانية.

وقد استحوذت هذه اللحظة التي تُظهر - كما يبدو - مواجهةً "صامتة" بين ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب، على التعليقات والآراء ومحاولة فهم ما تدسه الصورة.

ولعل نشر ميركل للصورة يتضمن بعضاً من المعنى المتخفي الذي ربما أرادت #الحكومة_الألمانية إيصاله من خلالها.

وفي معرض رد على هذه الصورة، نشر المصور الخاص لاوباما بيت سوزا الذي أعلن العام الماضی عن تحوله من المصور الرئاسي الرسمي للرئيس الأمريكي السابق إلى مجرد شخص عادي على موقع إنستغرام صورة لاوباما وميركل تعود الى لقائمها سابقا على هامش القمة بمنطقة بافاريا في المانيا في 8 يونيو 2015.

وفي هذه الصورة كان اوباما جالسا في حديقة وظهره للصورة في حين کانت ميركل واقفة في مقابل الكاميرا وهي كانت تتكلم بذراعين ممدودتين.

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