البث المباشر
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار قرب وزارة التنمية الريفية في كابول
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار في كابول
أ ف ب: انفجار قرب وزارة في كابول وترجيح سقوط ضحايا
مسؤول في الأمم المتحدة: لا نرى حلا عسكريا في إدلب السورية لأنه لا يوجد "مكان آخر يذهب إليه" 2.5 مليون شخص
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة دورا في الخليل في الضفة الغربية وتقوم بحملة اعتقالات ومداهمة لبعض المنازل
مراسل العالم: شهيدان و10 جرحى بتصدي القوات العراقية لتعرض لارهابيي "داعش" على قرية قره تبه شمال شرق كركوك
اعلام النظام السعودي: قمة مكة تقرر دعما سنويا لميزانية الاردن لخمس سنوات
اعلام النظام السعودي: مساعدات السعودية والامارات والكويت تشمل وديعة في البنك المركزي الاردني وضمانات للبنك الدولي
اعلام النظام السعودي: الاتفاق في قمة مكة على حزمة مساعدات اقتصادية للاردن بقيمة 2.5 مليار دولار
سقوط مقاتلة أميركية إف-15 في البحر قبالة أوكيناوا بجنوب اليابان ولا معلومات عن مصير الطيارين بعد قفزهما من الطائرة

لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية

لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقدان لقاء منفصلا قبيل انطلاق قمتهما المقررة غدا الثلاثاء.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال الناطق الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي روبيرت بليدينو للصحفيين في سنغافورة اليوم: "نتوقع أن يعقد لقاء وجها لوجه في البداية".

وعبر ترامب عن ثقته بأن القمة ستكون ناجحة، وقال خلال اجتماعه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج صباح اليوم: "سيكون لدينا غدا لقاء ممتع جدا، وأنا على ثقة بأنه سيجري بشكل جيد جدا" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وأفاد البيت الأبيض بأن اللقاء بين ترامب وكيم سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" داخل جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

6

روابط ذات صلة

بيونغ يانغ: آلية السلام ونزع النووي على طاولة قمة كيم-ترامب

كيم جونغ أون يدعو ترامب إلى جولة ثانية من القمة في بيونغ يانغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

انفجار قرب مبنى حكومي غرب العاصمة الأفغانية

القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا

البرلمان الايراني: سيتم تحديد مصير الاتفاق النووي خلال الشهرين المقبلين

الفيفا يوافق على قبول ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

ملف الدعم العسكري البريطاني للسعودية يفتح من جديد وتقرير يفضح ممارسات ال سعود

هكذا عقب الحكيم على حرق مخازن صناديق الانتخابات

بروفيسور استرالي يفضح.. ما علاقة "الخوذ البيضاء" ببريطانيا وبتنظيم القاعدة؟

ميسي يعلق مصيره بحبال المونديال الروسي

المحکمة العليا الايرانية تؤيد احكام المتهمين بالهجوم على مبنى البرلمان

مقتل واصابة ١٢ شخصا بهجوم جنوب غربي كركوك

لافروف: لا مصلحة لروسيا والولايات المتحدة إلغاء هذه المعاهدة

بالصور..كيم وترامب واستعراض سياراتهما الفارهة!

اليمن... اشتعال المعارك في 4 جبهات بالجوف

لافروف يطالب طالبان بالحوار المباشر مع كابول

هذا ما طاله حريق المخازن الانتخابية في الرصافة ببغداد

جيش من الصيصان يفقس في إحدى المزابل ويغزو مدينة جورجية

بالفيديو..شاهد المكان الفخم الذي ستعقد فيه قمة ترامب - كيم

معاهدة الأمن الجماعي: حل الأزمة السورية سياسي حصرا

لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية

رئيس الوزراء الأردني المكلف يؤكد سحب مشروع قانون الضريبة لهذا السبب

الأکثر مشاهدة