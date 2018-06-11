البث المباشر
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار قرب وزارة التنمية الريفية في كابول
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار في كابول
أ ف ب: انفجار قرب وزارة في كابول وترجيح سقوط ضحايا
مسؤول في الأمم المتحدة: لا نرى حلا عسكريا في إدلب السورية لأنه لا يوجد "مكان آخر يذهب إليه" 2.5 مليون شخص
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة دورا في الخليل في الضفة الغربية وتقوم بحملة اعتقالات ومداهمة لبعض المنازل
مراسل العالم: شهيدان و10 جرحى بتصدي القوات العراقية لتعرض لارهابيي "داعش" على قرية قره تبه شمال شرق كركوك
اعلام النظام السعودي: قمة مكة تقرر دعما سنويا لميزانية الاردن لخمس سنوات
اعلام النظام السعودي: مساعدات السعودية والامارات والكويت تشمل وديعة في البنك المركزي الاردني وضمانات للبنك الدولي
اعلام النظام السعودي: الاتفاق في قمة مكة على حزمة مساعدات اقتصادية للاردن بقيمة 2.5 مليار دولار
سقوط مقاتلة أميركية إف-15 في البحر قبالة أوكيناوا بجنوب اليابان ولا معلومات عن مصير الطيارين بعد قفزهما من الطائرة

القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا

القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت الهيئة المصرية للإعلام أن القنوات المصرية الأرضية حصلت على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببث 22 مباراة من منافسات مونديال روسيا 2018، لكرة القدم.

العالم - مصر

وأصدرت الهيئة بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه إن بث المباريات جاء انطلاقا من الحرص على حق الشعب المصري في مشاهدة منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم، مضيفة أن رئيس الهيئة حسين زين، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (يوم 6 يونيو الجاري) للحصول على حق بث 28 مباراة من بطولة كأس العالم، ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن يرد الفيفا خلال يومين.

وذكرت الهيئة أنها لم تتلق أي رد من "الفيفا" على طلبها، لتقرر مخاطبة جهاز حماية المنافسة في "الفيفا"، وشرحت له الأمر، فقرر الجهاز في جلسته التي عقدت أمس، أن التلفزيون المصري طبقا للقوانين والأعراف الدولية، لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات منتخبه المحلي في كأس العالم.

وأكدت الهيئة أنه بذلك يحق لها بث 22 من مباريات مونديال روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

208

روابط ذات صلة

الفيفا يوافق على قبول ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

وصول المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة في المونديال

صلاح يغيب عن تمرين مصر الأول في الشيشان

مصرع وجرح عسكريين سعوديين ومرتزقة خلال صد زحف في جيزان

شاهد: محمد صلاح يشعل حماس المصريين قبل السفر إلى روسيا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا

البرلمان الايراني: سيتم تحديد مصير الاتفاق النووي خلال الشهرين المقبلين

الفيفا يوافق على قبول ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

ملف الدعم العسكري البريطاني للسعودية يفتح من جديد وتقرير يفضح ممارسات ال سعود

هكذا عقب الحكيم على حرق مخازن صناديق الانتخابات

بروفيسور استرالي يفضح.. ما علاقة "الخوذ البيضاء" ببريطانيا وبتنظيم القاعدة؟

ميسي يعلق مصيره بحبال المونديال الروسي

المحکمة العليا الايرانية تؤيد احكام المتهمين بالهجوم على مبنى البرلمان

مقتل واصابة ١٢ شخصا بهجوم جنوب غربي كركوك

لافروف: لا مصلحة لروسيا والولايات المتحدة إلغاء هذه المعاهدة

بالصور..كيم وترامب واستعراض سياراتهما الفارهة!

اليمن... اشتعال المعارك في 4 جبهات بالجوف

لافروف يطالب طالبان بالحوار المباشر مع كابول

هذا ما طاله حريق المخازن الانتخابية في الرصافة ببغداد

جيش من الصيصان يفقس في إحدى المزابل ويغزو مدينة جورجية

بالفيديو..شاهد المكان الفخم الذي ستعقد فيه قمة ترامب - كيم

معاهدة الأمن الجماعي: حل الأزمة السورية سياسي حصرا

لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية

رئيس الوزراء الأردني المكلف يؤكد سحب مشروع قانون الضريبة لهذا السبب

صحيفة تكشف ضغوط أمريكية على العراق للتستر على تزوير الانتخابات

الأکثر مشاهدة