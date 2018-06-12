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لافروف: واشنطن تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك

لافروف: واشنطن تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، إن الأفكار الأمريكية بشأن مهمة حفظ السلام في دونباس تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك.

العالم-أوروبا

 وأشار لافروف إلى أن الاجتماع الوزاري "لرباعية نورماندي" في برلين ناقش مشكلات مهام البعثة الدولية للأمم المتحدة في دونبباس.

وقال إن الموقف الروسي واضح للغاية، لدينا اقتراح قدمناه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أوضحنا فيه أن الأفكار التي يطرحونها الزملاء الأوكرانيين وممثلي الولايات المتحدة، ستحول مهمة حفظ السلام إلى مكتب القائد السياسي — العسكري.

وأوضح لافروف أن أفكار الأوكرانيين من شأنها أن تأخذ كافة أراضي جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد، فضلا عن كونها ستقرر من ينتخب وكيف سينتخب، وتابع "هذا الاقتراحات الأوكرانية والأمريكية تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك، ويبدو لي أن الفرنسيين والألمان يفهمون منطقنا هذا".

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