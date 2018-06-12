البث المباشر
ترامب: سأدعو كيم إلى البيت الأبيض وسنبدأ سريعا عملية التخلص من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية
ترامب: تم إحراز الكثير من التقدم في القمة مع كيم وكان اللقاء معه أفضل مما كان متوقعا
ترامب وكيم يقولان إنهما سيوقعان بعد قليل على وثيقة خلال القمة بينهما في سنغافورة
بعد قمة ثنائية استمرت 45 دقيقة.. ترامب يعلن أن اللقاء الذي جمعته مع كيم كان جيدا جدا
لافروف: سنواصل دفع طالبان لمفاوضات مباشرة مع كابل
مقتل وجرح العشرات بتفجير انتحاري وهجمات في أفغانستان
مجموعة الازمات الدولية تدعو واشنطن الى عدم السماح للتحالف السعودي بالهجوم على ميناء الحديدة غربي اليمن
الوثيقة الموقعة: ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية
الوثيقة الموقعة مع ترامب: كيم يتعهد "بنزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"
أ ف ب: الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم تنص على "ضمانات أمنية" أميركية وتهدف الى إقامة علاقات جديدة بين البلدين

كيم جونغ أون يتجاهل "سؤالا مصيريا" من الصحفيين

كيم جونغ أون يتجاهل
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

امتنع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن الرد على سؤال صحفيين له عن إمكانية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

العالم-أسيا

وقال مراسلو البيت الأبيض إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يجب على سؤال الصحفيين حول إمكانية نزع السلاح النووي في بلاده.

وقال مراسل البيت الأبيض: "سئل كيم ثلاث مرات إن كان سيتخلى عن الصواريخ النووية لكنه لم يجب".

وتوجه ترامب وكيم بعد محادثاتهما الفردية في فندق كابيلا إلى شرفة في الطابق الثاني من الفندق، حيث استقبلهما ممثلو وسائل الإعلام والصحفيون.

من جهته صرح ترامب للصحفيين أن علاقته بالزعيم كيم "ممتازة للغاية".

والتقى الزعيمان اليوم في فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي.

روابط ذات صلة

انتهاء الاجتماع الموسع بين ترامب وكيم

أول تعليق من موسكو حول قمة ترامب وكيم

كيم جونغ أون لترامب: جئنا إلى هنا بعد تجاوز كل العراقيل التي أعاقت علاقتنا بالماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المونديال يقترب: أوقات المباريات "مشكلة".. و"صلاح" مشاكل!

ناقوس الخطر يدق.. موجات رعب تهدد أوروبا!

شاهد كأس العالم مجانا على هذه القنوات غير المشفرة!

الحوثي: الحديدة عروستنا ومن منا أشد غيرة للانتقام ممن يدنسها

وزراء خارجية"رباعية نورماندي"يناقشون الإصلاحات السياسية و الاقتصادية المتعلقة باتفاق مينسك

اللاعب الأمريكي الشهير دنيس رودمان يتطلع للقاء ترامب بعد قمة سنغافورة

بالصور.. صينيون يعيدون الحياة لمنطقة ميتة في العراق

هكذا أجبرت ليلة الصواريخ السورية في الجولان نتنياهو على التراجع!

مجلس الأمن يقرر تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة لمنافساتها في مونديال روسيا ومن بينها تونس (فيديو)!

مواجهات بالضفة واعتداءات للمستوطنين ببورين

الإمارات خطّطت لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال

شاهد.. قمة ترامب - اون وسط إجراءات أمنية باستخدام سفن حربية

سفير روسيا بلبنان: خروج حزب الله من سوريا غير ممكن حالياً

تعديل وزاري في موريتانيا استعدادا لتنظيم القمة الأفريقية

ترامب: جاهز لاستقبال كيم في البيت الأبيض!

انقسامات حادة في المعارضة السورية ولا لائحة لمناقشة الدستور!

أرمينيا تتطلع لرفع واردات الغاز من إيران

نصب أكبر شاشة عملاقة في العراق لمشاهدة مباريات كاس العالم

الأکثر مشاهدة