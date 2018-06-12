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رئيس كوريا الجنوبية لم ينم الليل بانتظار القمة التاريخية

رئيس كوريا الجنوبية لم ينم الليل بانتظار القمة التاريخية
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

لم يستطع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن النوم طوال الليل عشية قمة كيم - ترامب وأعلن عن ذلك بنفسه.

العالم-أسيا

وقال مون جيه إن، خلال اجتماع مع مساعديه في سيئول "لم أنم طوال الليل، كنت أتابع عبر التلفاز البث المباشر للقمة وقمت بإرجاء بعض اجتماعاتي.. أعتقد أن انتباه كل شعبنا يتركز الآن على الأحداث الجارية في سنغافورة".

وأكد الرئيس مون "أتمنى كما يتمنى مواطنو بلدي أن ينجح الاجتماع ويفتح حقبة جديدة بنزع السلاح النووي بشكل كامل وإقامة سلام دائم في المنطقة وفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة".

ووفقا لمون جيه إن، فإن نجاح القمة سيكون بداية لعملية حوار طويلة، "لا يمكن حل العداوة القديمة والمشكلة النووية الكورية الشمالية في سياق اجتماع واحد لقادة الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي.. ستكون هناك حاجة إلى عملية طويلة، يمكن أن تستمر لمدة عام أو عامين أو أكثر".

كما أعرب الرئيس مون عن أمله في أن تعقد في المستقبل القريب قمة ثلاثية تشمل الجنوب والشمال والولايات المتحدة، والتي ستضع نهاية رسمية للحرب الكورية التي توقفت في عام 1953 بهدنة مؤقتة.

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