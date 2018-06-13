صيغة مبهمة للاتفاق الاميركي الكوري في سنغافورة!

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ترامب اعتبر أن "ما حصل كان أمراً خيالياً"، وقال: "نحن فخورون بما تحقق وعلاقتنا مع كل شبه الجزيرة الكورية ستتغير جذرياً"، بينما أعلن كيم أن "عهداً جديداً بدأ بعد الاجتماع التاريخي وأن العالم سيشهد تغييراً كبيراً"

وقال ترامب بعد التوقيع إن "نتائج القمة تعكس العمل الرائع الذي قام به الجانبان لانجاح هذه القمة"، وما حصل كان أمراً خيالياً ونحن فخورون بما تحقق وعلاقتنا مع كل شبه الجزيرة الكورية ستتغير جذرياً".

وأضاف ترامب "نتيجة القمة مع الرئيس الكوري الشمالي تفوق الآمال والتوقعات"، معلناً أن نزع الاسلحة النووية سيبدأ "سريعاً جداً" وأنه بنى "علاقة خاصة جداً" مع كيم.

وثيقة مبهمة:

وكالة فرانس برس قالت ان الوثيقة التي وقعها الطرفان لا تأتي على ذكر المطلب الاميركي “بنزع الاسلحة النووية بصورة كاملة يمكن التحقق منها ولا عودة عنها” وهي الصيغة التي تعني التخلي عن الاسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزاما بصيغة مبهمة بحسب النص.

وشهدت قمة سنغافورة وهي الأولى بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي مصافحة مطولة بين المسؤولين في مشهد لم يكن من الممكن تخيله قبل بضعة أشهر فقط عندما كانا يتبادلان الاتهامات والشتائم.

واعتبر كيم انه "طوى صفحة الماضي"، بعد أن تجاوز "عقبات عدة" قبل القمة التي تشكل "مقدمة جيدة للسلام"، بينما اشاد ترامب "بالعلاقة الخاصة" التي يبنيها مع الزعيم الكوري الشمالي الذي يحكم بلاده بقبضة من حديد على غرار والده وجده من قبله.

وعلق ترامب مبتسما ان "اللقاء الرائع" تم "أفضل مما كان من الممكن تصوره" ما اتاح تحقيق "تقدم كبير".

ولكن السوال هنا ؟!

هل سيبقى ترامب على الاتفاق الذي ابرمه مع زعيم كوريا الشمالية؟ ام سينسحب مثل ما انسحب من الاتفاق النووي مع ايران والذي زعزع الثقة الدولية فيه بعد انسحابه منه؟!

المشكلة تَكمن في صعوبة التكهن بمواقف وبمدى التزامِ ترامب باية اتفاقيات ومعاهدات وبواقع كونه يحاول التصرُف باستعلاء . الامر الذي سيجعل من قمة سنغافورة مجرد بداية لطريق طويل وبالغ الوعورة وملئ بالعقبات والتحديات.

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