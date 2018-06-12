بعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية اسعار النفط ترتفع

العالم-الأميركيتان

لكن مؤشرات على تنامي إنتاج كبار المنتجين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ و​السعودية​ كبحت مكاسب الأسعار.

وذكر متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها في 22 يونيو والذي قد يحدد ​سياسة​ الإنتاج لعدة منتجين كبار. وكانت العقود الآجلة ل​خام برنت​ عند 76.55 ​دولار​ للبرميل مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.1% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود ​الخام الأميركي​ غرب ​تكساس​ الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2%.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم اليوم قد حقق تقدما كبيرا وكان إيجابيا للغاية حقا وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات في إطار جهود إنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.