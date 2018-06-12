البث المباشر
ترامب: سأدعو كيم إلى البيت الأبيض وسنبدأ سريعا عملية التخلص من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية
ترامب: تم إحراز الكثير من التقدم في القمة مع كيم وكان اللقاء معه أفضل مما كان متوقعا
ترامب وكيم يقولان إنهما سيوقعان بعد قليل على وثيقة خلال القمة بينهما في سنغافورة
بعد قمة ثنائية استمرت 45 دقيقة.. ترامب يعلن أن اللقاء الذي جمعته مع كيم كان جيدا جدا
لافروف: سنواصل دفع طالبان لمفاوضات مباشرة مع كابل
مقتل وجرح العشرات بتفجير انتحاري وهجمات في أفغانستان
مجموعة الازمات الدولية تدعو واشنطن الى عدم السماح للتحالف السعودي بالهجوم على ميناء الحديدة غربي اليمن
الوثيقة الموقعة: ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية
الوثيقة الموقعة مع ترامب: كيم يتعهد "بنزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"
أ ف ب: الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم تنص على "ضمانات أمنية" أميركية وتهدف الى إقامة علاقات جديدة بين البلدين

بعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية اسعار النفط ترتفع

بعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية اسعار النفط ترتفع
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت أسعار ​النفط​ بموازاة الأسواق العالمية الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت تقدما كبيرا معززا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه ​الجزيرة​ الكورية.

العالم-الأميركيتان

لكن مؤشرات على تنامي إنتاج كبار المنتجين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ و​السعودية​ كبحت مكاسب الأسعار.

وذكر متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها في 22 يونيو والذي قد يحدد ​سياسة​ الإنتاج لعدة منتجين كبار. وكانت العقود الآجلة ل​خام برنت​ عند 76.55 ​دولار​ للبرميل مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.1% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود ​الخام الأميركي​ غرب ​تكساس​ الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2%.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم اليوم قد حقق تقدما كبيرا وكان إيجابيا للغاية حقا وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات في إطار جهود إنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

روابط ذات صلة

ماهي الوثيقة التي وقعها ترامب وكيم؟

اللاعب الأمريكي الشهير دنيس رودمان يتطلع للقاء ترامب بعد قمة سنغافورة

شاهد.. قمة ترامب - اون وسط إجراءات أمنية باستخدام سفن حربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. تفاصيل خطة الامارات للإطاحة بالحكومة التونسية

بعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية اسعار النفط ترتفع

منتخب نيجيريا يصل إلى روسيا للمشاركة في المونديال

روسيا تكشف مفاجأة في مبيعات "إس 400" للسعودية وقطر

ترامب يصف كيم بالمفاوض "الذكي والموهوب"!

القبض على أمريكي حاول السطو على بنك في تونس

بكين ترحب بنتائج قمة كيم - ترامب

كوبيش يدعو الى تحقيق عاجل في الخروقات الانتخابية في العراق

سقوط ضحايا مدنيين في هجوم انتحاري بمدينة درنة الليبية

شاهد.. تاريخ مثقل بانعدام الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

ترامب: العقوبات على كورياالشمالية ستبقى في الوقت الحالي

شاهد.. الطيران السعودي يقصف منظمة أطباء بلا حدود في اليمن

موسكو ترفض توسيع صلاحيات "حظر الكيميائي"

5 أسماء تتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018!

سوريّة تفوز بجائزة أفضل "السكان" في مدينة ألمانية

شاهد.. تحرير مناطق في الحديدة وسط فرار جماعي لمرتزقة السعودية

ايران تحقق الإكتفاء الذاتي في انتاج القمح

مسؤول سابق: ايران قادرة على الوصول في التخصيب الى 190 الف سو

الجيش الليبي يعلن سبب تأخر إنهاء معركة درنة

ايران.. تفاصيل مثيرة عن إحباط عمليات ارهابية في البلاد

الأکثر مشاهدة