افتتاح البرج الثالث من مبنى مركز التجارة العالمي الجديد رسميا في نيويورك

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وناطحة السحاب الجديدة المكونة من 80 طابقا والمعروفة باسم “مركز التجارة العالمي3” هي خامس أعلى مبنى في مدينة نيويورك بارتفاع 330 مترا.

صمم هذا المبنى المقام من الزجاج والصلب والأسمنت المهندس البريطاني “ريتشارد روجرز” الذي صمم أيضا “مركز بومبيدو” في باريس والحاصل على جائزة “بريتزكر” عام 2007.

وكانت برجا مركز التجارة العالمي قد انهارا في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، حيث ثار جدل استمر سنوات بين ضحايا الهجمات الإرهابية الأحياء وسلطات ولاية نيويورك والمطور العقاري “لاري سيلفرشتاين” حول إعادة بناء البرجين أو تحويل الموقع إلى نصب تذكاري.

وقد بدأت أعمال البناء في المشروع الجديد عام 2010 ثم توقف مؤقتا بسبب نقص التمويل، بعد بناء 7 طوابق فقط.

ويشغل البرج الجديد مساحة 3 أفدنة ويضم 44 مصعدا. وقد تم تأجير حوالي 40% من المسطحات الإدارية في البرج بالفعل. ومن الجهات التي استأجرت مساحات في البرج مجموعة “جروم إم” للإعلان وشركة “بيكر ماكينزي” للاستشارات.

يذكر أن البرج الثاني في مشروع مركز التجارة العالمي والمعروف باسم “مركز التجارة العالمي2” مازال ينتظر مستأجراً رئيسياً للمبنى وتمويلاً لاستكمال البناء.

أما البرج الرئيسي ويسمى مركز التجارة العالمي1″ والمعروف باسم “برج الحرية” فهو أعلى مبنى في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويصل ارتفاعه إلى 541 مترا.

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