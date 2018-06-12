البث المباشر

افتتاح البرج الثالث من مبنى مركز التجارة العالمي الجديد رسميا في نيويورك

افتتاح البرج الثالث من مبنى مركز التجارة العالمي الجديد رسميا في نيويورك
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد سنوات من التأخير والمشكلات المالية، افتتح في نيويورك البرج الثالث من مبنى مركز التجارة العالمي الجديد رسميا.

العالم - منوعات 

وناطحة السحاب الجديدة المكونة من 80 طابقا والمعروفة باسم “مركز التجارة العالمي3” هي خامس أعلى مبنى في مدينة نيويورك بارتفاع 330 مترا.

صمم هذا المبنى المقام من الزجاج والصلب والأسمنت المهندس البريطاني “ريتشارد روجرز” الذي صمم أيضا “مركز بومبيدو” في باريس والحاصل على جائزة “بريتزكر” عام 2007.

وكانت برجا مركز التجارة العالمي قد انهارا في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، حيث ثار جدل استمر سنوات بين ضحايا الهجمات الإرهابية الأحياء وسلطات ولاية نيويورك والمطور العقاري “لاري سيلفرشتاين” حول إعادة بناء البرجين أو تحويل الموقع إلى نصب تذكاري.

وقد بدأت أعمال البناء في المشروع الجديد عام 2010 ثم توقف مؤقتا بسبب نقص التمويل، بعد بناء 7 طوابق فقط.

ويشغل البرج الجديد مساحة 3 أفدنة ويضم 44 مصعدا. وقد تم تأجير حوالي 40% من المسطحات الإدارية في البرج بالفعل. ومن الجهات التي استأجرت مساحات في البرج مجموعة “جروم إم” للإعلان وشركة “بيكر ماكينزي” للاستشارات.

يذكر أن البرج الثاني في مشروع مركز التجارة العالمي والمعروف باسم “مركز التجارة العالمي2” مازال ينتظر مستأجراً رئيسياً للمبنى وتمويلاً لاستكمال البناء.

أما البرج الرئيسي ويسمى مركز التجارة العالمي1″ والمعروف باسم “برج الحرية” فهو أعلى مبنى في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويصل ارتفاعه إلى 541 مترا.

120

روابط ذات صلة

شاهد.. مقتل شرطي طعنا في مركز تجاري شهير بمسقط

10 جرحى جراء انفجار في مركز تجاري بسان بطرسبورغ

كابوس "11سبتمبر" لايزال يطارد السعودية من قلب مانهاتن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

افتتاح البرج الثالث من مبنى مركز التجارة العالمي الجديد رسميا في نيويورك

السفير الامريكي لديى اليمن يزور مأرب فجأة

ردود فعل دولية على لقاء ترامب-كيم

محكمة الاستئناف تقضي بسجن صهر العاهل الاسباني خمس سنوات

دم التاريخ القديم يسري في عروق الحضارة العصرية.. امبراطورية المغول.. بين ماض مريب وحاضر غريب !

لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات واشنطن

واشنطن "تعيد توحيد" سنغافورة وماليزيا ... ومواطنو الدولتين يسخرون

سلام للديمقراطية تطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب

تحقيق "استثنائي" بعد إعلان مصر بث مباريات المونديال

10 فوائد مذهلة لمعجون الاسنان !

ما هي خيارات مفوضية الانتخابات العراقية بعد حريق مخازن الرصافة؟

بالفيديو، ترحيب شعبي كوري بالقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

فتح باب التجنيد للسعوديات بحرس الحدود!

سفير جديد لقطر في ايران

بالفيديو، الفوعة وكفريا تشيع 6 شهداءها نتيجة الهجوم الاخير

بالصور.. إعتقال شاب مغربي دعا للبحث عن كنز دفين!

ايران تحذر كوريا الشمالية من الوثوق بالرئيس الاميريكي

منظمات دولية وعربية تطالب بإنهاءِ عملِ الأطفال بجميعِ أشكالهِ

المفتي العام للقدس يدين مشاركة وفد إندونيسي في احتفال تطبيعي

بالصورة... كويتي ينتصر لفلسطين في بلجيكا!

الأکثر مشاهدة