البث المباشر
السلطات الفرنسية تعلن ان الشرطة أنقذت شخصين احتجزهما رجل رهينتين في شركة صغيرة بوسط باريس وقامت باعتقاله
الرئيس الفرنسي يعلن عن سلسلة من الإجراءات وطرق الحل العملية لتعويض إيران عن مصالحها المتبقية في الاتفاق النووي
الرئيس الفرنسي يعلن عن سلسلة من الإجراءات وطرق الحل العملية لتعويض إيران عن مصالح إيران المتبقية في الاتفاق النووي
الرئيس الفرنسي يؤكد التزام باريس بالاتفاق النووي مع إيران وسعيها بكل الطرق للمحافظة عليه
روحاني لماكرون: إذا لم تتمكن إيران من الاستفادة من الاتفاق النووي فبقاء طهران لن يكون ممكنا عمليا فيه
روحاني لماكرون: علينا ألا نسمح بخسارة المنجزات الدبلوماسية العظيمة التي تم تحقيقها من قبل إجراءات أحادية ناكثة للوعود
روحاني لماكرون: علينا ألا نسمح بخسارة المنجزات الدبلومياسية العظيمة التي تم تحقيقها من قبل إجراءات أحادية ناكثة للوعود
روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون:التصريحات الفرنسية حول الاتفاق النووي يجب أن تقترن بإجراءات وطرق حل عملية وملموسة
ظريف:على أعضاء الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتهم حيال الإجراءات الضرورية لمنح إيران الضمانات اللازمة للمكاسب الإقتصادية
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تتسلم حتى الآن الحزمة العملية المطلوبة من قبل الأطراف في الاتفاق النووي

من أهم القضايا في قمة سنغافورة.. ماذا أكل الزعيمان ترامب و كيم ؟!

من أهم القضايا في قمة سنغافورة.. ماذا أكل الزعيمان ترامب و كيم ؟!
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

رغم ما حققته القمة من "نجاح دبلوماسي!" لم يحقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدفه كاملا من رحلته إلى سنغافورة، للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

العالم - منوعات 

فقد سبق لترامب، الذي يعشق شطائر البرغر، القول إنه يرغب في مناقشة الملف النووي الكوري الشمالي مع كيم "أثناء تناول وجبة برغر"!

إلا أن قائمة الطعام التي قدمت على طاولة غداء الزعيمين ومرافقيهما، تنوعت بين أصناف عدة بعضها كوري شمالي والآخر عالمي، فيما خلت من الشطائر المفضلة لترامب، وتكونت من:

المشهيات:

كوكتيل الجمبري مع سلاطة الأفوكادو.

سلاطة مانغو خضراء مع صلصة العسل والليمون والأخطبوط.

أويسيون، وهو طبق كوري شمالي من الخيار المحشو.

الطبق الرئيسي:

لحم الضلوع مع بطاطا مطهوة وبروكوليني (نبات يشبه البروكلي) محضر على البخار وصلصة النبيذ الأحمر (طبق جانبي).

توليفة من لحم الخنزير الحلو والحادق وأرز مقلي مع الصوص الحار.

طبق "دايغو جوريم"، المكون من سمك القد المطهو ببطء في صلصة فول الصويا مع الفجل.

الحلويات:

تارت الشكولاتة الداكنة.

آيس كريم بالفانيليا مع صوص الكريز.

تارت التروبيزيان.

120

 

روابط ذات صلة

بالصور..كيم وترامب واستعراض سياراتهما الفارهة!

قمة سنغافورة.. تفاصيل ما حدث بين ترامب وكيم

خفايا قمة ترامب-كيم.. من أمسك بزمام الأمور؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السيد الصدر يعلن تشكيل تحالف بين "سائرون" و"الفتح"

نفتالي بينيت: قريبا ستصبح الضفة جزءا من "دولة إسرائيل"!

هل سيرى العالم كوريا الشمالية بحلة جارتها الجنوبية؟

اقالة مسؤولة بجنوب أفريقيا بسبب تصريحاتها المؤيدة للإحتلال

"صدام " التقى البغدادي وسلمه هدية!

من أهم القضايا في قمة سنغافورة.. ماذا أكل الزعيمان ترامب و كيم ؟!

العبادي: ليس من حق البرلمان أو الحكومة إلغاء نتائج الانتخابات

احتجاز رهائن على يد مسلح في باريس

شاهد: أخيرا "المذيعة الأم" تقرأ النشرة "مبتسمة"!!

شاهد.. "كيم" لم يستخدم القلم السنغافوري لتوقيع الوثيقة وهذا رد فعل شقيقته!

ترقبوا.. الرئيس الاسد يتحدث عن القوات الايرانية في سوريا ويوجه رسالة لحزب الله+فيديو

تصحيح النظر بالليزر تؤدي لمضاعفات جانبية خطيرة!!

الدبلوماسية الأميركية المتقلبة قراءة ترامب المختلفة لقمة سنغافورة قبل جفاف حبرها+فيديو

إنقاذ عشرات المهاجرين وإنتشال جثث بالقرب من السواحل الليبية

دراسة تحذر الرجال من تناول لبن الأبقار!!

روحاني وماكرون يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية والاتفاق النووي

جنرال روسي يحذر القيادة الروسية من مخطط أمريكي خطير في سوريا ؟

اللاعب المصري محمد صلاح يوجه رسالة لمواطنيه من روسيا

السفير الايراني في سنغافورة: لست متفائلا بنتائج لقاء ترامب و أون

نوبخت : ايران تندّد بتمويل الارهاب وترفض غسيل الاموال

الأکثر مشاهدة