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مستشار ترامب يعتذر لترودو والأخير يرفض التعليق

مستشار ترامب يعتذر لترودو والأخير يرفض التعليق
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

قدم بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتذارا عن تصريحاته غير اللائقة التي أدلى بها مؤخرا ضد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

العالم - الاميركيتان 

وقال نافارو، في ندوة نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، "دعوني أصحح خطأ ارتكبته. اللغة التي استخدمتها كانت غير لائقة".

وشن نافارو هجوما على رئيس الوزراء الكندي، عقب قمة السبعة الكبار، متمنيا أن يحجز ترودو "مكانه الخاص في الجحيم"، وواصفا رئيس وزراء كندا بـ"الضعيف، وغير النزيه" الذي حاول طعن الرئيس الأمريكي في الظهر.

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بهذه النزاعات التجارية، فإن الحلفاء يسرقوننا بشكل أساسي".

من جهته، رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإجابة على سؤال الصحفيين حول اعتذار نافارو.

المصدر: وكالات

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