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كيم يقول إن نزع السلاح النووي رهن بوقف العداء

كيم يقول إن نزع السلاح النووي رهن بوقف العداء
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت كوريا الشمالية ان نزع السلاح النووي في البلاد رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ انشطتهما العدائية تجاه الاخر.

العالم - اسيا والباسفيك  

وأوردت الوكالة أن "كيم جونغ-أون قال إنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن يتعهدا الامتناع عن الانشطة العدائية (...) لكي يفهم كل منهما الآخر".
 

وكان الرئيس الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب قال إنَّ نظيرَهُ الكوري الشمالي كيم جون اون تعهدَ بنزعِ اسلحةِ بلادهِ النووية واِنّ العقوباتِ ستَبقى على بيونغ يانع لحينِ التأكدِ من هذه القضية.

هذا فيما اكدت وثيقةُ قمةِ سنغافورة المشتركة نزعَ السلاحِ النووي عن كاملِ شبهِ الجزيرة الكورية.

في غضون ذلك حذَّرت ايران الزعيمَ الكوري الشمالي من اَنّ ترامب قد يلغي ايَّ اتفاقٍ معه خلالَ ساعات.

المصدر: وكالات 

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