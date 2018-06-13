كيم يقول إن نزع السلاح النووي رهن بوقف العداء

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وأوردت الوكالة أن "كيم جونغ-أون قال إنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن يتعهدا الامتناع عن الانشطة العدائية (...) لكي يفهم كل منهما الآخر".



وكان الرئيس الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب قال إنَّ نظيرَهُ الكوري الشمالي كيم جون اون تعهدَ بنزعِ اسلحةِ بلادهِ النووية واِنّ العقوباتِ ستَبقى على بيونغ يانع لحينِ التأكدِ من هذه القضية.

هذا فيما اكدت وثيقةُ قمةِ سنغافورة المشتركة نزعَ السلاحِ النووي عن كاملِ شبهِ الجزيرة الكورية.

في غضون ذلك حذَّرت ايران الزعيمَ الكوري الشمالي من اَنّ ترامب قد يلغي ايَّ اتفاقٍ معه خلالَ ساعات.

المصدر: وكالات