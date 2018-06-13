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مساعدات أميركا العسكرية للبنان لم يمسّها أي تعديل

مساعدات أميركا العسكرية للبنان لم يمسّها أي تعديل
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

يستعد قائد الجيش العماد جوزف عون للتوجّه في الأيام القليلة المقبلة الى ​واشنطن​، في زيارة رسمية تندرج في إطار برنامج التعاون بين قيادتي الجيشين على المستويات العسكرية واللوجستية والإدارية.

العالم_لبنان 

وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ برنامج لقاءات مكثفاً قد أُعدّ لعون مع القيادات العسكرية في ​وزارة الدفاع الأميركية​، للتشاور في سبل تعزيز كل أشكال التعاون بغية تأكيد استمرار الدعم العسكري الاميركي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

يأتي ذلك بعيداً عن السيناريوهات المتداولة والمعلومات التي تبثّ من وقت لآخر وتتحدث عن إعادة النظر في المساعدات العسكرية الأميركية للبنان، والتي لم يمسّها أي تعديل على رغم قرار ​الكونغرس​ بتقليص حجم المساعدات العسكرية وغير العسكرية الأميركية الخارجية، والذي لا يعني لبنان بأيّ من وجوهه.

وقالت مصادر تواكب التحضيرات الجارية للزيارة لـ"الجمهورية" انّ كل ما جرى تداوله في الأيام الماضية من أخبار تتصل بحراك لبناني في واشنطن يتعلّق بهذه العناوين لا وجود لها في برامج العلاقات بين البلدين والجيشين، ولا تعني اي طرف من الطرفين، وهي مجرد روايات مختلقة.

ALI-2

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