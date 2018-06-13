ترامب: هجومنا الصاروخية ضد سوريا كانت تحذيرا لبلد أخر!

العالم - الأميركيتان

وذكّر ترامب في حوار مع قناة تلفزيون "Fox News" بأن الضربة الصاروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر إقامته في "Mar-a-Lago" بولاية فلوريدا.

الرئيس الأمريكي كشف أنه قال لنظيره الصيني: "سيدي الرئيس لقد أطلقنا 58 صاروخا على مواقع محددة في سوريا، وطلب مني عبر مترجم أن أكرر ما قلت، رددت بأن كل صاروخ أطلق، أصاب الهدف من مسافة سبعمائة ميل".

وادعى الرئيس الأمريكي أنه خاطب الرئيس الصيني "قلت له إنه يستطيع مغادرة الاجتماع أو يمكننا أن نصبح أصدقاء. هو لم يغادر وفهم كل شيء".

المصدر: تاس

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