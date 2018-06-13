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ترامب: هجومنا الصاروخية ضد سوريا كانت تحذيرا لبلد أخر!

ترامب: هجومنا الصاروخية ضد سوريا كانت تحذيرا لبلد أخر!
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا في أبريل 2017، بمثابة تحذير للصين حول كيفية رد واشنطن على استخدام السلاح الكيميائي وأسلحة الدماع الشامل.

العالم - الأميركيتان

وذكّر ترامب في حوار مع قناة تلفزيون "Fox News" بأن الضربة الصاروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر إقامته في "Mar-a-Lago" بولاية فلوريدا.

الرئيس الأمريكي كشف أنه قال لنظيره الصيني: "سيدي الرئيس لقد أطلقنا 58 صاروخا على مواقع محددة في سوريا، وطلب مني عبر مترجم أن أكرر ما قلت، رددت بأن كل صاروخ أطلق، أصاب الهدف من مسافة سبعمائة ميل".

وادعى الرئيس الأمريكي أنه خاطب الرئيس الصيني "قلت له إنه يستطيع مغادرة الاجتماع أو يمكننا أن نصبح أصدقاء. هو لم يغادر وفهم كل شيء".

المصدر: تاس

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