استيقظ يا "مضروب"!..هذا رد فعل من ترامب على ممثل امريكي شهير

العالم - الأميركيتان

وفسر ترامب في تغريدة له سلوك دي نيرو بأن الرجل "مضروب" على رأسه، وكتب: "روبرت دي نيرو، شخص قليل الذكاء، تلقى العديد من الضربات على الرأس من ملاكمين حقيقيين في الأفلام. لقد شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقاً أنه قد يكون "مضروبا". أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل الأحوال، مع عمالة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، والعديد من الشركات تعود للاستثمار في بلدنا. استيقظ، يا مضروب"!

وكان دي نيرو قد نعت ترامب بعبارة بابية جدا "F*ck Trump"، وكررها مرتين على الهواء مباشرة وسط تصفيق الجمهور في حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية في نيويورك، وانتشر مقطع مصور لكلام دي نيرو في اليوتيوب على نطاق واسع.

المصدر: حساب تويتر للرئيس الأمريكي

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