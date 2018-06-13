البث المباشر
الشاباك يعتقل فلسطينياً و 9 جرحى في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري
مساعد ناطق الجيش اليمني: ضربة القوة البحرية رسالة بأن قوة الردع ليست إلا في بدايتها
القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شوال عند غروب يوم غد الخميس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري، صباح اليوم
آية الله السيد السيستاني يدعو لتحري هلال شوال غدا الخميس
كتلتا سائرون والفتح تعلنان تشكيل تحالف وطني عراقي وترحيب كردي بالخطوة
السلطة الفلسطينية تصدر تعميماً بمنع التظاهر والمسيرات خلال فترة الأعياد
مراسل العالم: أكثر من 10 غارات لطيران العدوان استهدفت مزارع المواطنين بمنطقة المنقم بمديرية الدريهمي بالحديدة
مراسل العالم: استشهاد مواطنين اثنين إثر غارات استهدفت سيارة كانت تقلهم في منطقة آل عمار بصعدة
مقتل أحد المسؤولين العسكريين في "الجيش الحر" المدعو "نضال أبو الزين شرف"، متأثراً بإصابته خلال المعارك مع المجموعات المرتبطة بداعش على محور بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي

استيقظ يا "مضروب"!..هذا رد فعل من ترامب على ممثل امريكي شهير

استيقظ يا
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية على ألفاظ نابية أطلقها بحقه الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو الأحد الماضي.

العالم - الأميركيتان

وفسر ترامب في تغريدة له سلوك دي نيرو بأن الرجل "مضروب" على رأسه، وكتب: "روبرت دي نيرو، شخص قليل الذكاء، تلقى العديد من الضربات على الرأس من ملاكمين حقيقيين في الأفلام. لقد شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقاً أنه قد يكون "مضروبا". أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل الأحوال، مع عمالة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، والعديد من الشركات تعود للاستثمار في بلدنا. استيقظ، يا مضروب"!

وكان دي نيرو قد نعت ترامب بعبارة بابية جدا "F*ck Trump"، وكررها مرتين على الهواء مباشرة وسط تصفيق الجمهور في حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية في نيويورك، وانتشر مقطع مصور لكلام دي نيرو في اليوتيوب على نطاق واسع.

المصدر: حساب تويتر للرئيس الأمريكي

221

روابط ذات صلة

"لفظ نابي"استخدمه روبرت دي نيرو انتقادا لترامب

ترامب يُحدث أزمة بين روبرت دي نيرو وأرنولد شوارزنيغر+صور

روبرت دي نيرو يفجر مفاجأة بتصريحاته حول ترامب، ماذا قال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الصليب الاحمر يعلق نشاطاته في اليمن +فيديو

العثور على خنفساء عاشت قبل 99 مليون سنة

وقفة في شرق القدس للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

استيقظ يا "مضروب"!..هذا رد فعل من ترامب على ممثل امريكي شهير

اوبك: متوسط انتاج النفط الايراني يسجل 3.8 ملايين برميل يوميا

شاهد.. السيد مقتدی يعلن عن التحالف مع هادي العامري

لحل القضايا التي تهم البلدين.. أميل لحود يؤكد أهمية التنسيق السوري اللبناني

ترامب: هجومنا الصاروخية ضد سوريا كانت تحذيرا لبلد أخر!

سوريا الميدان والدستور

روما ترفض "تلقي الدروس" من فرنسا بشأن سفينة المهاجرين

"لاهاي" تأمر بإطلاق سراح نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق

القضاء الاميركي يجيز اندماج "إيه تي&amp;تي" و"تايم وورنر" بدون شروط

إجراءات قمعية للسلطة الفلسطينية.. عباس يمنع المسيرات

حماس تفنّد ما جاء في بيان "حكومة المقاطعة"

جولة محادثات اولى لوزيري خارجية ايران وجنوب افريقيا

ضبط نحو 1.5 طن من المخدرات في جنوب شرق ايران

احتياطي ايران من النقد الاجنبي يفوق 100 مليار دولار

السعودية تضغط على الحريري لتأخير الحكومة

مساعدات أميركا العسكرية للبنان لم يمسّها أي تعديل

محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 شبان حاولوا الالتحاق بالإرهابيين في سوريا

الأکثر مشاهدة