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كوريا الشمالية تعلن أبرز ما تقدمه واشنطن لبيونغ يانغ..ما هو؟

كوريا الشمالية تعلن أبرز ما تقدمه واشنطن لبيونغ يانغ..ما هو؟
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الرئيس الأمريكي أعلن أن القمة التي جمعته في سنغافورة، الثلاثاء، بالزعيم الكوري الشمالي ساهمت في تجنيب العالم كارثة نووية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إنهما توصلا إلى تفاهم منذ بداية اللقاء.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن عن تعليق 300 عقوبة ضد كوريا الشمالية.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حين عبر عن أمله في توفير نفقات التدريبات العسكرية "غير المناسبة".

وتبين من الوثيقة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في ختام اللقاء، أن واشنطن قدمت ضمانات أمنية إلى بيونغ يانغ. وبدورها أكدت بيونغ يانغ التزامها بإخلاء شبه جزيرة كوريا من الأسلحة النووية.

إلا أن الوثيقة لا تتضمن مطلب تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية بشكل كامل وغير قابل للرجوع، وتدمير الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

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