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ملياردير أوكراني دفع لمستشار الأمن القومي الأمريكي 115 ألف دولار

ملياردير أوكراني دفع لمستشار الأمن القومي الأمريكي 115 ألف دولار
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حصل على 115 ألف دولار من الملياردير الأوكراني فيكتور بينتشوك حسب بيان الدخل لبولتون الذي نشره البيت الأبيض.

العالم-الأمیرکیتان

وذكرت الصحيفة أن بولتون زار كييف عام 2017، وشارك في مؤتمر نظمه صندوق فيكتور بينتشوك، كما شارك في مؤتمر مماثل عام 2018 في ميونيخ وحصل على مبالغ ملموسة.

وقالت الصحيفة إن دخل بولتون بلغ 2.2 مليون دولار خلال عام 2017، منها 747 ألف دولار مكافآت مالية، أكبرها حصل عليه من صندوق فيكتور بينشوك الأكبر حسب بيان الدخل لرجل الأعمال.

وفيكتور بينشوك ملياردير أوكراني من أصل يهودي يملك شركة "إنتيربايب" المتخصصة في صناعة الأنابيب وعجلات القطارات. واللافت أن بينتشوك تبرع بـ 10 ملايين دولار لصندوق عائلة كلينتون الخيري عام 2001، ودفع 150 ألف دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2015 لخطابه في مؤتمر دولي لرجال الأعمال والساسة الأوكرانيين والدوليين في مدينة يالطا.

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