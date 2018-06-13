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البيت الأبيض يعتذر عن "مكان خاص في الجحيم" وهذا رد فعل "ترودو"

البيت الأبيض يعتذر عن
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، اعتذر الثلاثاء عن القول بأن هناك "مكاناً خاصاً في الجحيم" لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بعد قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي.

العالم - منوعات 

وقالت "وول ستريت جورنال": إن "نافارو" اعترف في مؤتمر استضافته الصحيفة بأنه ارتكب خطأ.

ونقلت الصحيفة عن "نافارو" قوله في المؤتمر: "مهمتي تَمَثّلت في أن أبعث برسالة قوة.. المشكلة أنني استخدمت في إيصال الرسالة لغة غير مناسبة".

ووفق "رويترز"؛ فهذا الاعتراف تعبير نادر عن الأسف من جانب البيت الأبيض.

وردت كندا بفتور على الاعتذار؛ إذ رفض "ترودو" الرد على سؤال للصحفيين بشأن ما إذا كان سيقبله.

وندد "نافارو" بـ"ترودو"، في أعقاب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الكندي عقب اجتماعه مع ترامب وزعماء آخرين في مجموعة السبع خلال القمة.

وقال "نافارو" في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "هناك مكان خاص في الجحيم لأي زعيم ينخرط في دبلوماسية سوء النية مع الرئيس دونالد جيه ترامب ثم يحاول طعننا في الظهر.. وهذا ما فعله جاستن ترودو سيئ النية في هذا المؤتمر الصحفي".

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