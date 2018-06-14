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مهاجرة مئات الآلاف من الفنزويليين إلى كولومبيا

مهاجرة مئات الآلاف من الفنزويليين إلى كولومبيا
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة بوغوتا أن أكثر من 800 ألف فنزويلي هاجروا إلى كولومبيا خلال الشهور الستة عشر الماضية.

العالم - الأميريكيتان

وأشارت بوغوتا إلى أن غالبية المهاجرين الفنزويليين  فروا من الأزمة السياسية - الإقتصادية التي تعصف ببلدهم.

وقالت "الوحدة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث" وهي هيئة حكومية مكلّفة بتسجيل المهاجرين إنه تبيّن لها بعدما تحققت من أوضاع المهاجرين في 413 بلدية من أصل 1200 بلدية في عموم البلاد أن هناك 442 ألفاً و462 فنزويلياً لديهم ترخيص إقامة و376 ألفاً و572 فنزويلياً يقيمون بدون ترخيص.

وأوضحت أنه إضافة إلى هؤلاء الفنزويليين البالغ عددهم 819 ألفاً و462 مهاجراً، يجب إضافة 250 ألف كولومبي عادوا إلى بلدهم، ما يعني أن أكثر من مليون شخص دخلوا البلاد من فنزويلا خلال الأشهر الستة عشر الأخيرة.

وبحسب إحصائية الوحدة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث فإن المناطق الحدودية مع فنزويلا إستقطبت القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين.

ولفتت أرقام الوحدة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث إلى أنه من أصل الفنزويليين المقيمين شرعياً في كولومبيا، هناك 181 ألفاً و472 لديهم ترخيص إقامة خاص يسمح لهم بالعمل وهم يقيمون في العاصمة بوغوتا ومقاطعتي أنتيوكيا (شمال غرب) وأتلانتيكو (شمال).

وبسبب الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تعصف بفنزويلا التي تمتلك أكبر إحتياطي نفطي في العالم، تواجه كولومبيا المجاورة أكبر موجة هجرة إلى أراضيها من جارتها الشرقية.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 وتعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة إقتصادية حادة ودفع مئات الآلاف من سكانها إلى المهاجرة.

وخلال خمس سنوات إنخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعاً إضافياً بنسبة 15 بالمئة وتضخماً بنسبة 13 ألفاً و800 بالمئة في العام 2018.

 

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