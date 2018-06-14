شاهد..أمريكا تشكر السعودية على دعمها ملف 2026 ضد المغرب

العالم - السعودية

وأثنى كورديرو، في فيديو نشرته صحف سعودية، على "التحرك الفعال" للرياض بدعمها لملف الولايات المتحدة المشترك مع المكسيك وكندا، ضد الملف المغربي.

وكان تركي آل الشيخ أعلن بشكل صريح أن بلاده ستدعم الملف الأمريكي ضد المغرب.

وأعلن السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، فوز الملف الثلاثي المشترك أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم مونديال 2026.



وحصل ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026 على 134 صوتا مقابل 65 لملف المغرب.



وأكدت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، امتناع 4 دول عن التصويت ، دون الكشف عن هوية تلك الدول، بالإضافة إلى استبعاد الاتحادات الأربعة المتنافسة من عملية التصويت.

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