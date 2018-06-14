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كندا تصف الرسوم الجمركية الأمريكية بالـ"السخيفة" 

كندا تصف الرسوم الجمركية الأمريكية بالـ
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

وصفت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند بـ"السخيف" تبرير الولايات المتحدة الأمريكية بإسم الأمن القومي فرض رسوم جمركية على بلادها.

العالم - الأميريكيتان

وتأتي تصريحاتها النارية هذه بعد لقائها أمس الأربعاء أعضاءً في مجلس الشيوخ الأمريكي عبّروا عن معارضتهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وإلتقت فريلاند في أوج الخلاف التجاري والدبلوماسي، أعضاءً في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والتي كان مسؤولاها الجمهوري والديمقراطي نددا علناً بإجراءات ترامب إزاء حلفاء تقليديين على غرار كندا والإتحاد الأوروبي.

وشددت الوزيرة الكندية على أن ذريعة الأمن القومي التي سمحت للرئيس الأمريكي بأن يفرض مباشرة رسوماً ضريبية على الصلب والألومنيوم دون المرور بالكونغرس، هي بصراحة "سخيفة".

وأضافت بعد إجتماع مع معظم أعضاء اللجنة أنه على الولايات المتحدة أن تلغي هذه الرسوم غير القانونية على كندا وحلفائها.

وتابعت: نعتقد حقيقة أن المنطق سينتصر في نهاية الأمر.

وتلتقي الوزيرة الكندية اليوم الخميس ممثل التجارة الأمريكية روبرت ليتيزير الذي كانت قد إجتمعت به مرات عدة سابقاً.

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