لماذا يرفض البنتاغون شراء تركيا لأنظمة "إس 400"؟

العالم - الأميريكيتان

وقال توماس غوفوس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا والناتو: لا نعتقد بأن شراء "إس 400" سيكون مفيداً. نعتقد بأن هذه الأنظمة تمثّل مخاطر فنية ولدينا إجراءات محددة لتقييم هذه المخاطر.

وأضاف: نفضّل ألا يشتروا (الأتراك) "إس 400". وعلى الرغم من ذلك، إنهم (تركيا) دولة ذات سيادة ويحاولون تلبية إحتياجاتهم الدفاعية.

هذا وكانت روسيا وتركيا قد وقّعتا عام 2017 صفقة لشراء أنقرة أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي. وستكون تركيا أول دولة من أعضاء حلف الناتو تشتري أنظمة "إس 400".

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