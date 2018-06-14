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بومبيو: كيم "فهم" أن نزع السلاح النووي يجب أن يتم "سريعاً"!      

بومبيو: كيم
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى سيئول أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "فهم" أن نزع السلاح النووي لبلاده يجب أن يتم "سريعاً".

العالم - الأميريكيتان

وقال الوزير الأمريكي اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا: نعتقد أن كيم جونغ-أون فهم الطابع الملحّ لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وبأنه يتعيّن علينا إتمامها سريعاً.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وقّعا خلال لقائهما في سنغافورة الثلاثاء الماضي وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي ولكن من دون تحديد أي جدول زمني لذلك.

وأكد بومبيو أيضاً أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها". والعبارتان الأخيرتان هما شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ لكن الوثيقة التي وقّعها ترامب وكيم خلت من أي ذكر لهما.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد نزع سلاحها النووي بالكامل.

من جهتها، أكدت الوزيرة الكورية الجنوبية أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو اليوم أقوى من أي يوم مضى"، في رسالة تطمين تأتي عقب المفاجأة التي فجّرها ترامب إثر قمة سنغافورة بإعلانه وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول نزولاً عند طلب بيونغ يانغ.

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