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بالفيديو...بومبيو: رفع العقوبات عن "بيونغ يانغ" يكون بعد نزع سلاحها النووي

الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية لم يطرح خلال لقائه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة فيما تعهد وزراء الخارجية الاميركي والياباني والكوري الجنوبي بالعمل معا لضمان تخلي كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووي

العالم - خاص بالعالم 

تأكيدات اطلقها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب من أنّ سحب القواتِ الأميركية من كوريا الجنوبية لم يُطرحْ على طاولةِ المفاوضات خلال لقائِه للزعيمِ الكوري الشمالي كيم جونغ-أون  في سنغافورة .

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه "لا يوجد انسحاب ولم يتم مناقشته أبداً، ولم يكن أبدا على الطاولة. لدينا اثنان وثلاني الف جندي في كوريا الجنوبية. أرغب في عودتهم للوطن. لكن الامر ليس على الطاولة في الوقت الحالي. سيكون ذلك في الوقت المناسب".

وكان ترامب  قد أعلن أنه ينوي إنهاءَ التدريباتِ العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، ووصفَ ترامب المناوراتِ الحربيةَ بأنها باهظةُ الثمن واستفزازية

ومن سيؤول  تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالعمل معا لضمان تخلي كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووي

وخلال مؤتمرٍ صِحافيٍ مشترك مع نظيرَيهِ الياباني والكوري الجنوبي قال وزيرُ الخارجيةِ الاميركي مايك بومبيو إنّ بلادَه متمسكةٌ بأنْ تنزعَ بيونغ يانغ سلاحَها النووي بصورةٍ كاملة .

واما مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي فقال :"نعتقد أن الرئيس كيم جونغ أون يتفهم الضرورة الملحة لنزع السلاح النووي ... وأن علينا القيام بذلك بسرعة ". "ان رفع العقوبات عن كوريا الشمالية لن يتم الا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل"


وأكدت كانج كيونج-هوا  وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية ان "هذه اول مرة تتعهد فيها القيادة العليا في كوريا الشمالية للرئيس الاميركي بالعمل على تزع السلاح النووي في شيه الجزيرة الكورية"
فيما شدد تارو كونو  وزير الخارجية الياباني ان "كوريا الشمالية تعهدت بنزع سلاح شبه الجزيرة الكورية بينما تعهدت الولايات المتحدة بتوفير الامن لكوريا الشمالية".

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قال لوزير الخارجية الأمريكي في اجتماع بينهما في سيؤل ان اهم نتائج القمة هي أن شعوب العالم، بما فيها الشعب الأمريكي والياباني والكوري، تمكنت جميعا من الإفلات من خطر الحرب والأسلحة النووية والصواريخ البالستية

 وكان بومبيو قال إن الولايات المتحدة تأمل في إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في غضون عامين ونصف العام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ....

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