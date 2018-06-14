صحيفة: توقعات بتوبيخ جيمس كومي في تعامله مع قضية إيميلات كلينتون بتقرير رسمي

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وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذي سيصدره المفتش العام مايكل هورويتز، من المتوقع بشدة أن ينتقد كومى، مدير الإف بي أي السابق، لتصريحاته العامة فى يوليو 2016 وأكتوبر 2016 عن التحقيق الفيدرالي في استخدام كلينتون لإيميل خاص أثناء عمله في الخارجية الأمريكية.

وكان الكونجرس والبيت الأبيض ينتظران بقلق التقرير، الذى استغرق 16 شهرا لإكماله، ويمكن أن يؤثر على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

ورجحت الصحيفة أن يستغل الرئيس دونالد ترامب أي انتقادات لكومي في التقرير من أجل المجادلة بأنه كان محقا في إقالته من منصبه كمدير للإف بي أي، حيث كان يقود تحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

من ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن أي مناقشة في التقرير لتداعيات تصرفات كومي على حملة كلينتون سيقوض اتهامات ترامب بأن الإف بي أي ومسؤولي وزارة العدل كانوا منحازين ضده.

وكانت كلينتون قد ألقت باللوم فى هزيمتها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على إعلان كومي إعادة فتح التحقيق فى قضية البريد الإلكترونى قبل 11 يوما من التصويت.

وتوقعت الصحيفة أن يوجه التقرير انتقادات لكومي لابتعاده عن توجيهات وزارة العدل بإعلان عدم وجود اتهامات جنائية ضد كلينتون واتهامها بالإهمال فى استخدام خادم خاص للبريد الإلكتروني.. وسيقتصر دور الإف بي أي على إحالة النتائج إلى وزير العدل. بعدها سيقرر الدعاء ما إذا كانوا سيوجه اتهامات جنائية وستكون وزارة العدل وليس "الإف بي أي" هى الجهة التى ستقوم بأي إعلان في هذه القضية.

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