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المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يقول إن الحكومة السورية قدمت له لائحة من 50 اسما رشحتهم للجنة الدستورية
مصادر فلسطينية: وحدة الطائرات الورقية الحارقة ستطلق 5 آلاف طائرة حارقة يوم العيد من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة
ا ف ب:مسلحون يهاجمون منشآت نفطية خاضعة لسيطرة المشير حفتر في شرق ليبيا ويضرمون النار في خزان للنفط على الاقل
وزير الخارجية الاميركي يقر بوجود "مخاطر" بعدم التوصل الى نزع السلاح النووي الكوري الشمالي
الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي
الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز تؤدي اليمين الدستورية امام الملك
تعيين الفريق محمد أحمد زكي وزيرا جديدا للدفاع في مصر خلفا للفريق صدقي صبحي
مصدر رسمي: ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز
استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال في خان يونس في قطاع غزة قبل ايام
الجيش التركي: اتفاق بين مسؤولين عسكريين من تركيا وأمريكا بشأن منبج السورية

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