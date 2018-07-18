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مبعوث بوتين يصل طهران اليوم..

روسیا تطلع ايران على محادثات قمة هلسنكي

روسیا تطلع ايران على محادثات قمة هلسنكي
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يصل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلي طهران اليوم الأربعاء وفقا لاحدي وسائل الإعلام الروسية .

العالم- ایران

ویتوجه الكسندر لافرينتيف اليوم الاربعاء الي طهران، ليطلع قادة ايران علي نتائج الاجتماع الاخير بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وفقا لما ذكره الموقع الالكتروني لتلفزيون 'ار.ب.كا' الروسی .
والتقي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي يوم الاثنين، وكان ألكسندر لافرينتيف، عضوا في طاقم التفاوض الروسي في الاجتماع.

وتم التطرق إلي موضوع إيران خلال الاجتماع بين القادة الروس والأمريكيين، وكان أحد التوافقات التي تم التوصل إليها في قمة هلسنكي مرتبطا بوجود إيران في سوريا، حسب تقرير ' ار.ب.كا'.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب إنه مع إنهاء قمع الإرهابيين في جنوب غرب سوريا، يجب أن تكون الحالة في مرتفعات الجولان متماشية مع اتفاقية عام 1974 بشأن الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.
 

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