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بالفيديو.. هل تعيد دبلوماسية الحج العلاقات بين طهران والرياض؟

الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

اقيمت في مطار الإمام الخميني (ره) بطهران مراسم توديع القافلة الأولى من الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة والتي تضم مئتين وسبعين حاجاً من اصلِ نحوِ ستةٍ وثمانين ألفاً لهذا العام وشارك في مراسم التوديع ممثل الولي الفقية في شؤون الحج.

العالم - مراسلون

مئتان وسبعون حاجاً هي الدفعة الاولى لحجيج الايرانيين التي انطلقت اليوم الى الاراضي المقدسة، من اصل عدد كلي يصل الى قُرابةَ ستةٍ وثمانين ألف حاج هذا العام وَفْقاً للاتفاقيات بين ايران والسعودية. ويتوقع القائمون عليه ان يكون افضل من حج العام الماضي.

وقال رئيس بعثة الحج الإيرانية، السيد علي قاضي عسكر:" تم في العام الماضي توقيع اتفاقية للحج بين ايران والسعودية وتعهد السعوديون بضمان امن وكرامة الحجاج الإيرانيين، وفعلا هذا ما حدث، وفي هذا العام تم تكميل هذه الإتفاقية ونتوقع ان يكون الحج هذا العام افضل من العام الماضي".

يتوج هؤلاء الحجاج، الجهود المكثفة التي بذلتها بعثة الحج الإيرانية حتى كانت من أوائل البعثات التي استكملت برامجها هذا العام مع وزارة الحج السعودية،  ومن المقرر ان يرافق البعثة عشرة من موظّفي وزارة الخارجية الذين سيقومون بمهامّ السفارة والقنصلية الإيرانية في موسم الحج.

وقالت حاجة ايرانية:" لطالما كنت أحلم بأداء هذه الفريضة، وها انا اليوم اوفق. اتوجه بالشكر لكل الاشخاص الذين سعوا وبذلوا الكثير من الجهد حتى يسهلوا أمور اداء هذه الفريضة لي وللكثيرين الآخرين".

تنطلق الدفعة الاولی من الحجاج الايرانيين الی الديار المقدسة لتتوج جهود المؤسسات الايرانية التي لم تتوقف عن العمل منذ نهاية الحج في العام الماضي".

على الرغم من التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الإيرانية - السعودية إلا ان عدد الحجاج الإيرانيين من المقرر ان يصل الی 86 الف حاج هذا العام، وهذا يعني زيادة بنسبة تفوق الاربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي؛ فهل تستطيع ديبلوماسية الحجّ أن تعيد تعبيد الطريق السياسي بين طهران والرياض بعلاقات حسنة بين البلدين؟

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