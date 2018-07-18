الفاو تتعاون مع إيران في مجال إدارة مستجمعات المياه

العالم - ايران

وأكد آقايي اليوم الأربعاء، خلال لقائه مدير فريق إدارة المياه والتربة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 'إدوارد منصور'، أكد اهتمام الحكومة الجمهورية بتنقيذ مشاريع إدارة المستجمعات المائية لمواجهة الجفاف وتغييرات المناخ قائلا، 'ان تصميم إيران لتنفيذ هذا البرنامج جاد'.

وفيما أشار الى الطاقات المتوفرة لدى الخبراء الإيرانيين، دعا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للمساهمة في تقديم أساليب حديثة وأنظمة رقابة وتقييم لمشاريع إدارة المستجمعات المائية .

واعتبر أهم أهداف هذه المشاريع هو تكثيف الغطاء النباتي والحد من تداعيات الجفاف والنهوض بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

بدوره، وصف 'إدوارد منصور' توجه إيران في إدارة الموارد بالـ'مناسب' معلنا استعداد الفاو للتعاون مع إيران في أربعة مجالات تشمل تقديم الأساليب الملائمة والرقابة والتقييم وإدارة الأزمات وتعزيز المشاركة في إدارة المستجمعات المائية.