البث المباشر
الاعلام الحربي السوري:الاتفاق يقضي بتسوية اوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين بالتسوية من القنيطرة الى الشمال السوري
الاعلام الحربي السوري:اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بدخول قوات الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة
أ ف ب: انهاء حال الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016
أ ف ب: بدء عملية إجلاء اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة الجرحى اثر 8 تفجيرات ضربت مدينة كركوك الى 13 جريحا
الناطق باسم انصار الله: تعنت العدو وجرائمه المستمرة يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا
الناطق باسم انصار الله:قصف مصفاة شركة ارامكو بالرياض من قبل طائرة صماد 2 بعيدة المدى تجربة ناجحة ونوعية
مراسل العالم: أرامكو السعودية تعلن عن حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض
مصادر يمنية: سلاح الجو يكشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2
مصادر يمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض

الفاو تتعاون مع إيران في مجال إدارة مستجمعات المياه

الفاو تتعاون مع إيران في مجال إدارة مستجمعات المياه
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الغابات والمراتع 'خليل آقايي'، عن تعاون منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع إيران في مجال إدارة المستجمعات المائية في إيران.

العالم - ايران

وأكد آقايي اليوم الأربعاء، خلال لقائه مدير فريق إدارة المياه والتربة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 'إدوارد منصور'، أكد اهتمام الحكومة الجمهورية بتنقيذ مشاريع إدارة المستجمعات المائية لمواجهة الجفاف وتغييرات المناخ قائلا، 'ان تصميم إيران لتنفيذ هذا البرنامج جاد'.

وفيما أشار الى الطاقات المتوفرة لدى الخبراء الإيرانيين، دعا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للمساهمة في تقديم أساليب حديثة وأنظمة رقابة وتقييم لمشاريع إدارة المستجمعات المائية .

واعتبر أهم أهداف هذه المشاريع هو تكثيف الغطاء النباتي والحد من تداعيات الجفاف والنهوض بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

بدوره، وصف 'إدوارد منصور' توجه إيران في إدارة الموارد بالـ'مناسب' معلنا استعداد الفاو للتعاون مع إيران في أربعة مجالات تشمل تقديم الأساليب الملائمة والرقابة والتقييم وإدارة الأزمات وتعزيز المشاركة في إدارة المستجمعات المائية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هذه الشركات تفوز بعقد لايصال المياه في خوزستان الايرانية!

محادثات لنقل المياه من بحيرة فان التركية الى بحيرة ارومية الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

خروج الحالات الإنسانية الحرجة من الفوعة وكفريا الى حلب

انفجارات تهز مدينة كركوك العراقية وسقوط جرحى

محمد علي الحوثي: إستهداف ارامكو بالطائرات المسيرة يعد خرقاً للحرب الإلكترونية

شرطة ديالى: احباط مخطط لتصادم المتظاهرين مع القوات الامنية

إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية

مستشار معصوم: التأكيد علي ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات

بعد اتفاق بين أردوغان وبوروشينكو... اعتقال معارضين أتراك في أوكرانيا!

الحرب التجارية قد تلحق ضررا بالاقتصاد الاميركي "بشكل خاص"

هكذا تجدد إيران دعمها لاستقرار المنطقة ودعم الحكومات الشرعية

بالفيديو: مسافر قليل الحيلة والفطنة.. هذا ما فعله في الطائرة !

بالفيديو.. قطع البطيخ بالسيف فوق بطنه فدخل 'غينيس' !

استهداف مصفاة أرامكو ..أولى عمليات "صماد2"

تعيين نائب قائد مقر الحرب الناعمة للحرس الثوري

الفوعة وكفريا الى أين؟

ترامب: روسيا لاتستهدف الولايات المتحدة

"القوة القاهرة" على صادرات النفط بغرب ليبيا

شاهد... سقوط طائرة حربية "مجهولة" في ريف الحسكة 

شاهد: السفير الياباني بالعراق ..لهجة عراقية حببته الى نفوس ابناء الرافدين

اكتشف الإيموجي الأكثر استخدامًا على فيسبوك وتويتر!

البقاء حافي القدمين قد يحسن هذه المهارات!

الأکثر مشاهدة