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طلب ألماني من الهند بخصوص ايران..ما هو؟!

طلب ألماني من الهند بخصوص ايران..ما هو؟!
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

العالم - ايران

دعا وزير الداخلية الألماني، اليوم الاربعاء، الهند إلى أن تقاوم الضغوط الأميركية الرامية لفرض حظر على صادرات النفط الايراني.

وفي مقابلة خاصة مع قناة سي إن إن نيوز 18 التلفزيونية، أشار نيلس انين، إلى الضغوط الأميركية لفرض حظر على صادرات النفط الإيراني، وقال إن ألمانيا ستعمل في هذا الموضوع وفق مصالحها، ونأمل أن تعمل الهند كذلك.

وأضاف: أن هذا قرار سيادي في الهند. ولست في وارد التسويق للنفط الايراني، الا انني لدي انطباع ان الهند تريد ان تواصل توريد النفط من ايران، وهذا القرار سيشكل اعلانا هاما.

وصرح انني انه من الضروري ان يتم اتخاذ خطوات لإيجاد آليات مالية للتغلب على الحظر الاميركي.

وتعتبر الهند ثاني اكبر مورد للنفط الايراني الخام، حيث تعتمد على نفط الجمهورية الاسلامية الايرانية لسد قسم كبير من احتياجاتها للطاقة.

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