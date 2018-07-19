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طهران: سفيرتنا في فنلندا ليست مزدوجة الجنسية

طهران: سفيرتنا في فنلندا ليست مزدوجة الجنسية
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الخارجية الايرانية ان تكون السفيرة الايرانية الجديدة في فنلندا بروين فرشجي مزدوجة الجنسية.

العالم - ايران 

وفي بيان اصدرته العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية امس، رفضت المزاعم المغرضة والتي لا اساس لها التي ادعت بان فرشجي التي تم تعيينها اخيرا سفيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فنلندا، مزدوجة الجنسية، واعتبرت هذه المزاعم كسابقاتها بانها ليس لها اي دليل وانها كاذبة من الاساس.

واضافت الخارجية، ان التحقيقات التي اجرتها وزارتا الخارجية والامن تشير الى انها ليست لها اي تابعية او ترخيص اقامة من اي دولة اجنبية وان رواة مثل هذه القصص الكاذبة يهدفون من وراء اثارة مثل هذه الاجواء لمتابعة مآربهم الدنية وقضايا شخصية وفئوية وهي في الاساس لا تستحق الاهتمام.

يذكر ان بروين فرشجي التي كانت تتولي سابقا منصب نائب رئيس منظمة الحفاظ علي البيئة، قد تم تعيينها  سفيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فنلندا.

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