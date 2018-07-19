500 شركة إيرانية وأجنبية تشارك في معرضي المصاعد والأحجار في إيران

العالم - ايران

وحضر مراسم افتتاح المعرض، اليوم الخميس، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة؛ وتشارك فيه 190 شركة إيرانية و90 شركة أجنبية من ألمانيا وإيطاليا وتايوان وتركيا واليابان والصين وسويسرا وكرواتيا وكوريا الجنوبية.

وتعرض الشركات المحلية والاجنية المشاركة في المعرض منتجاتها الصناعية في مجالات المصاعد بأنواعها الى جانب السلالم الكهربائية والأجهزة والآلات الصناعية ذات الصلة.

كما تشارك ما تزيد عن 220 شركة إيرانية وأجنبية من مختلف البلدان بما فيها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وتركيا وعدد من الدول الأسيوية، في معرض 'المعادن وأحجار الزينة في إيران' الذي بدأت اعماله هو الاخر صباح اليوم الخميس في طهران.

