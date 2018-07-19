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قائد سلاح الجو للجیش:

علماءنا الشباب یسیرون نحو الازدهار وتحقيق الاكتفاء الذاتي

علماءنا الشباب یسیرون نحو الازدهار وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح الجو لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة 'العمید الطیار حسن شاه صفي'، 'ان السائرین على نهج الشهداء، ارتقوا الیوم قمة الإكتفاء الذاتي بعد نجاحهم في إجتیاز عقبات الحظر'.

العالم - ايران

وأضاف العمید شاه صفی فی رسالة بعث بها الیوم الخمیس الي المراسم الأولى لإحیاء ذكرى شهداء سلاح الجو لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في محافظة خراسان الجنوبیة (شرق)، قائلا ان العلماء الإیرانیین الشباب الغیاري في القوة الجویة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، یسیرون نحو الازدهار والتالق لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي الشامل؛ لافتا فی السیاق الي مقاتلات 'صاعقة' ایرانیة الصنع التي تحلق الیوم فی سماء البلاد حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

ونوه العمید شاه صفي بتضحیات الشهداء في القوة الجویة للجیش؛ وقال 'لقد ترعرع في أرجاء الربوع الطاهرة لوطننا إیران، بواسل تنهلت بالتربة الزكیة لسید الشهداء أبي عبد الله الحسین علیه السلام الذین انتهجوا مسار مولانا أبي الفضل العباس (ع) متأسین به في ولائهم؛ أولئك الرجال صانعي التاریخ الذین رحلوا لتتخلد أسماؤهم الى الابد في تاریخ الثورة الإسلامیة الإیرانیة الشامخة'.
 

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