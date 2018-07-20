بالفيديو.. هياكل بشرية داخل تابوت يعود إلى ما قبل الميلاد

وقال المجلس الاعلى للاثار ان التابوت يبلغ ارتفاعه ما يقرب من مترين وطوله ثلاثة أمتار، وهو الأكبر من نوعه يُعثر عليه سليما.

واضاف ان الهياكل هي لثلاثة ضباط أو عساكر في أحد الجيوش القديمة، إذ وجد بأحد الجماجم آثار ضربة بسهم.

واوضح المجلس ان التابوت الحجري تضرر بشدة بسبب مياه الصرف الصحي التي غمرته. مشيرا الى ان علماء الآثار عثروا على سائل أحمر بداخل التابوت.

وتشير المعاينة المبدئية إلى أن الهياكل هي لثلاثة ضباط أو عساكر في أحد الجيوش القديمة، إذ وجد بأحد الجماجم آثار ضربة بسهم"، بحسب بيان وزارة الآثار المصرية.

ويعد التابوت الحجري، الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من مترين وطوله ثلاثة أمتار، الأكبر من نوعه يُعثر عليه سليما.