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مساعد وزير الصناعة الايراني: زيادة نسبة الصادرات الإيرانية 16 بالمائة خلال 3 أشهر

مساعد وزير الصناعة الايراني: زيادة نسبة الصادرات الإيرانية 16 بالمائة خلال 3 أشهر
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية مجتبى خسروتاج اليوم الجمعة إنّ معدل الصادرات الإيرانية من 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2018 شهد نمواً بلغ 16 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

العالم - ايران

وأكّد خسرو تاج خلال اجتماع فريق عمل تنمية صادرات محافظة يزد (جنوب البلاد) على ضرورة التعريف بالفرص الاقتصادية المتاحة في إيران وتحديد متطلبات الأسواق العالمية وأسواق الدول المجاورة.

كما لفت مساعد الوزير إلى نمو في صادرات البتروكيماويات 13 بالمائة وصناعات الأقمشة 33 بالمائة داعياً إلى إيجاد فرص تخدم عملية التصدير وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإيجاد نظام تعريفي جمركي يعود على البلد المصدر والبلد المستورد بالربح خاصة مع الدول الجارة لإيران فضلاً عن تأكيده على توظيف تجارب الوحدات ذات الخبرة الاقتصادية الطويلة وخفض التعاريف الجمركية لبعض السلع.

وشارك في الإجتماع الذي اُقيم في محافظة يزد الإيرانية رؤساء عن رابطات اقتصادية وممثلون عن القطاع الخاص فضلاً عن مشاركة مساعد وزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي حميد كلانتري في الإجتماع.

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