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ایران تدین قرار الكنیست الصهیوني باعلان یهودیة الكیان

ایران تدین قرار الكنیست الصهیوني باعلان یهودیة الكیان
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي قرار الكنیست الصهیوني باعلان یهودیة الكیان الاسرائيلي، مؤكدا بانه سیتم القضاء على التمییز العنصريی في فلسطین المحتلة بعزم ومقاومة الشعب الفلسطیني.

العالم - ايران

وقال بهرام قاسمي في تصریح له مساء الجمعة حول القرار الصادر عن الكنیست الصهیوني باعلان یهودیة الكیان، ان الكیان الصهیوني اللاشرعي والعنصري قد تاسس على اساس احتلال فلسطین وارتكاب المجازر ضد اصحاب الارض الاصلییین وان الخطوة الاخیرة لبرلمان هذا الكیان تعد تاكیدا اخر على الطابع والنهج العنصري لهذا الكیان على مدى الاعوام السبعین الماضیة.

واضاف المتحدث، ان الدعم الشامل من جانب امیركا للكیان الصهیوني والخطوة التي اقدمت علیها حكومة ترامب بنقل السفارة الامیركیة الى القدس ومساعي بعض الدول العربیة لتطبیع العلاقات مع غاصبي ارض فلسطین وعدم معاقبة الكیان لنقضه القوانین والقرارات الدولیة وقتل الشعب الفلسطیني المظلوم یومیا، قد ادت الي وقاحتهم (الصهاینة) فی الاستمرار بسیاسة تهوید فلسطین والتطهیر العرقی والتی من شانها ان تفضي بلاشك للمزید من عدم الاستقرار وزعزعة الامن في المنطقة.

واشار المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الى ان عصر التمییز العنصريی قد بلغ نهایة مطافه واضاف، ان التمییز العنصري في فلسطین المحتلة سیتم القضاء علیه بعزیمة ومقاومة الشعب الفلسطیني والشعوب الاسلامیة والحرة في العالم.

یذكر ان الكنیست الصهیوني كان قد اقر یوم الخمیس مشروع قرار بیهودیة 'اسرائیل' والذي اعتبر ان ارض فلسطین هي للیهود فقط وان لهم فقط الحق في تقریر مصیر هذه الارض.

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