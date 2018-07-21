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كم بقي من مهلة ايران لشركة توتال الفرنسية؟

كم بقي من مهلة ايران لشركة توتال الفرنسية؟
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

شارفت على الانتهاء مهلة الـ 60 يوما التي منحها وزير النفط الايراني بیجن زنكنة لشركة توتال الفرنسية، لاستصدار الاخيرة اعفاء اميركيا بغية استكمال تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي .

العالم - ايران

وبحسبت تقرير لـ "فارس" فأن امام توتال 10 ايام فقط لابداء موقفها النهائي من تنفيذ مشروع تطوير المرحلة 11 رغم اعلان مديرها التنفيذي سابقا تعذر استصدار الاعفاءات اللازمة من اميركا التي تنوي اعادة فرض الحظر على قطاع النفط الايراني في نوفمبر/تشرين الثاني  المقبل.

وكانت إيران قد وقعت الصيف الماضي، اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية  ويضم "سي إن بي سي" الصينية و" بترو بارس" الايرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي، في صفقة هي الاضخم في مرحلة ما بعد الحظر .

وبلغت قيمة العقد 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع بعد تدشين المرحلة 11، رفع طاقة استخراج ايران من الحقل المشترك مع قطر، بواقع 56 مليون متر مكعب يوميا.

وتملك توتال حصة 50.1 بالمئة في عقد المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، في المقابل تمتلك سي.إن.بي.سي الصينية حصة 30 بالمئة من المشروع بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 19.9 بالمئة.

وبحسب العقد فان الشركة الصينية مخولة بالاستحواذ على حصة توتال في المشروع عند انسحابها وفي حال عدم حدوث ذلك لاية اسباب فأن المشروع سيرسي على شركة بتروبارس الايرانية.

من جهة أعلنت شركة "مبنا" الصناعية الايرانية العملاقة، استعداد المشاركة في تطوير المرحلة 11 لحقل بارس الغازي، حيث أكد مديرها التنفيذي عباس على آبادي أن الطاقات الكامنة في ايران بامكانها دفع برامج وزارة النفط الى الامام في هذه الظروف،حيث تم تطوير مراحل حقل بارس الاخرى ابان الحظر بامكانيات ذاتية.

وفي معرض رده على مدى قدرة شركة مبنا سد الحصة الاستثمارية لشركة توتال في المشروع في حال قررت الانسحاب، أكد جاهزية شركة مبنا في توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير هذه المرحلة.

واستطرد: لقد اثبتنا قدراتنا، فقد استثمرت مبنا مليارات الدولارات في مشاريع استثمارية حتى الان وأنتجت اكثر من 10 الاف ميغاواط بالمحطات الكهربائية للبلاد.

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