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بغية أداء مناسك الحج..

اکثر من 5 آلاف حاج ايراني الى المدينة المنورة

اکثر من 5 آلاف حاج ايراني الى المدينة المنورة
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد مدير بعثة الحج الايرانية في المدينة المنورة جواد شاد عن وصول 5222 حاج ايراني الى المدينة المنورة خلال 3 ايام من بدء ايفاد الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة.

العالم- ايران

وقال جواد شاد، ان قوافل الحجاج الايرانيين مازالت تتوافد الى المدينة المنورة ويتم اسكان الحجاج في الفنادق المخصصة لهم حيث ان الشؤون المرتبطة تجري وفق الخطة المعدة.

واضاف، ان نصف الحجاج الايرانيين يفدون الى المدينة المنورة اولا وبعد 6 ايام يتوجهون الى مكة المكرمة فيما يفد النصف الآخر من الحجاج الايرانيين الى مكة المكرمة مباشرة ويمكثون فيها حتى بعد أداء مناسك الحج، ومن ثم يتوجهون الى المدينة المنورة. 

واشار الى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم الى الحجاج الايرانيين، موضحا ان الادوية اللازمة قد شحنت الى المدينة المنورة وقد تم توزيعها  على المراكز العلاجية الخاصة بالحجاج الايرانيين.

ونوه مساعد بعثة الحج الايرانية الى ان 4 مراكز طبية وعلاجية ستفتح ابوابها للحجاج الايرانيين في المدينة المنورة حيث تقدم خدماتها على مدى 24 ساعة.

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