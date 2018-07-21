لجنة الامن القومي: "بيجاك" من نفذ الهجوم في مريوان

وقال سيد حسين نقوي حسيني عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني في حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران محمد باقرعلي ان زمرة بيجاك الارهابية هي التي نفذت هجوماً فجر اليوم السبت على احد مقراتنا، مؤكدا ان اوضاع المنطقة هادئة وتحت سيطرة القوى الأمنية.



واستشهد 11 عنصرا من قوات حرس الثورة الإسلامية في منطقة ياران نتيجة انفجار في احدى الترسانات بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق.



ويعرف حزب الحياة الحرة الكردستاني المسمى باختصار"بيجاك" وهو امتداد لحزب العمال الكردستاني في إيران وهي حركة مسلحة ذات توجه قومي وهي مصنفة كمنظمة ارهابية في البلاد.