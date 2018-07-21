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قائد الثورة الإسلامیة ینعي آیة الله مرتضى طهراني

قائد الثورة الإسلامیة ینعي آیة الله مرتضى طهراني
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

نعى قائد الثورة الإسلامیة سماحة آیة الله السید علي الخامنئي (مد ظله العالی)، في رسالة تعزیة الیوم السبت، العالم الروحي وأستاذ الأخلاق آیة الله الحاج مرتضى طهراني.

العالم - ايران

وجاء في نص رسالة سماحة السید القائد، 'لقد تلقیت نبأ رحیل العالم الروحي وأستاذ الأخلاق آیة الله الحاج مرتضى طهراني (رحمة الله علیه) ببالغ الحزن والأسى؛ أسأل الباری تعالى أن یتغمده برضوانه إلى جوار ضریح الإمام علی بن موسى الرضا علیه السلام'.

وأكد سماحة قائد الثورة، 'ان الحیاة المباركة لهذا الفقیه الجلیل كانت مفعمة بالنور والصفاء وخدمة الدین والأخلاق وقد نهل عدد كبیر من الشبان من معین علمه وفضائل أخلاقه و(تتلمذوا على یدیه) لیثبتوا على الصراط المستقیم'.

وعبر آیة الله العظمى السید علي الخامنئي عن خالص تعازیه الى الأسرة المحترمة لهذا العالم الفقید وأبنائه وكافة ذویه وتلامذته ومحبیه سائلا له من الباري تعالى علو الدرجات.

وقد وافت المنیة آیة الله مرتضى طهراني، صباح الیوم السبت 30 یولیو/تموز الذی كان یرقد في قسم العنایة المركزة في أحد المستشفیات في طهران، بسبب الفشل الكلوي.

وهو الشقیق الأكبر للراحل آیة الله الحاج مجتبی طهراني وكان من التلامذة المرموقین للإمام الخمیني الراحل (رض).

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